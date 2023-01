Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Son" - Laura Dern und Hugh Jackman als Eltern im Kampf mit Depressionen

Peter (Hugh Jackman) lebt mit seiner neuen Freundin in New York. Sie erwarten ihr erstes Kind. Doch da ist noch Sohn Nicholas aus erster Ehe. Er leidet offensichtlich an Depressionen, seine Mutter weiß keinen Rat mehr, Nicholas zieht zu Peter. Der versucht zu seinem Sohn durchzudringen. Anfangs scheint sich die Situation zu bessern. Doch in Wahrheit rutscht Nicholas immer tiefer in seine Depression.

"The Son" ist die Adaption des gleichnamigen Theaterstücks von Florian Zeller, der hier auch Regie führte. Das Drama zeigt, wie nachvollziehbar und gleichzeitig hilflos die Eltern handeln. Zeller liefert keine einfachen Antworten und zeigt, wie wichtig es ist, die Nöte und Wünsche der Kinder ernst- und wahrzunehmen. "The Son" ist ein schwerer, bewegender, herzzerreißender Stoff, der mit seiner Star-Besetzung die Aufmerksamkeit auf Depressionen lenkt. Einem Thema, das uns alle angeht.