Wenn Freddie Mercury "Yesterday" singt: KI krempelt die Musik um

"Yesterday" ..., aber Moment mal, etwas stimmt da nicht. Das ist nicht die Stimme von Paul McCartney, sondern die von Queen-Frontmann Freddie Mercury. Und nein, das ist keine nie veröffentlichte Demo-Version oder Kollaboration der beiden legendären Bands, sondern ein mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellter Titel. KI generierte Songs sind grade ein großer Trend im Internet.

Cover-Songs per KI: Simpel zu generieren

KI-Cover-Songs funktionieren eigentlich relativ simpel: Man gebe einem Programm einen Song als Referenz für das Cover, zum Beispiel "Yesterday", und lädt dazu verschiedene Stimmproben von Freddie Mercury hoch und schon passt die KI die Stimmen einander an. Aber wenn man schon Zugang zu den Stimmen der bekanntesten Musiker der Welt hat, warum dann nicht noch einen Schritt weitergehen und eigene Songs produzieren?

"Heart On My Sleeve", ein AI-generierter Track von Drake featuring The Weeknd ist wohl der KI-Song, über den in den vergangenen Wochen am meisten debattiert wurde. "Kurzzeitig entstand der Eindruck, es handele sich um eine geleakte Demo von zwei der einflussreichsten Musiker unserer Zeit. Der Song wurde so oft geteilt, dass sich The Weeknd selbst zu Wort melden musste. Und auch das Label der Künstler, Universal, hat einen offenen Brief gegen KIs in der Musikbranche verfasst. Darin wird unter anderem gefragt, auf welcher Seite der Geschichte man steht – der der Fans, der menschlichen Kreativität oder der, der Deepfakes und des Betruges.