Wegen Tourette: Cancelt Capaldi jetzt sein München-Konzert?

Während seines Lieds "Someone You Loved" vor Zehntausenden Festivalbesuchern blieb Lewis Capaldi die Stimme weg. Der schottische Sänger bat das Publikum mitzusingen – und das Publikum sprang ein. Doch nun hat Capaldi wegen seines Tourette-Leidens alle Auftritte auf absehbare Zeit abgesagt. Ob damit auch das für den 12. September in der Münchner Olympiahalle geplante Konzert nicht stattfinden kann? Noch steht hierfür die endgültige Entscheidung aus.

Auszeit: Die schwierigste Entscheidung seines Lebens

Capaldi bedankte sich in einer Mitteilung auf seinen Social-Media-Auftritten für die Unterstützung des Publikums: "Das bedeutet mir die Welt", schrieb er. Und er entschuldigte sich bei seinen Fans, die auf die Konzerte bei der Tournee warten für die Auszeit. Er müsse sich gut fühlen, um bei seiner Performance den Standard zu erfüllen, den seine Fans verdienten. Es sei immer schon sein Traum gewesen, jede Nacht für sie zu spielen, daher sei die Entscheidung der Absage die schwierigste seines Lebens gewesen. Mit Ausnahme des Konzerts in Glastonbury hatte er davor im Juni alle Konzerte schon abgesagt.

Tourette-Syndrom

Lewis Capaldi hatte seine Tourette-Erkrankung im vergangenen September öffentlich gemacht. Die neurologische Erkrankung führt zu Ticks, bei denen Menschen ungewollt Bewegungen ausführen und teils Laute oder Worte von sich geben. Eine Therapie gibt es bisher nicht, die Auswirkungen können aber mithilfe von Spezialisten verringert werden. Anders als in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat nur ein kleiner Teil der Betroffenen den Drang, Schimpfwörter zu sagen.

Mit Material der dpa