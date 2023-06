Von Leichen lernen: Ein medizinhistorisches Museum für München?

"Unser berühmtestes Skelett ist wahrscheinlich das hier, Josef Huber, genannt 'Finessensepperl'", erklärt Riepertinger. "Das war der damalige Postillon D’Amour in München. Er war nur 1,50 Meter groß, ein Mikrozephalit. Das heißt 'Kleinhirn'. Er hat die Liebesbriefe verteilt in München. Also wenn das kein Original ist und wert, in einem Museum ausgestellt zu werden."

Ein medizinhistorischer Schatz droht zu verschwinden

Nun wird das pathologische Institut aber aufgelöst und die Sammlung droht zu verschwinden. Sein Herz würde bluten, käme es soweit, sagt Riepertinger. Man verlöre damit auch ein Stück Geschichte. "Aber es gibt wirklich Leute, die sagen, das ist altes Zeug."

Auch Thomas Schmidt sieht diese Gefahr. Der Stadtrats-Abgeordnete der Münchner CSU will die Sammlung retten. Seine Idee: die Sammlung als Grundstock für ein medizinhistorisches Museum zu nehmen - und zwar hier, in ihrer jetzigen Heimat. "Uns wäre es am liebsten, wenn dieses medizinhistorische Museum in dieser alten Pathologie im Areal des Krankenhauses bestehen bleiben würde", sagt der Politiker.

Wird die Sammlung zum Museum? Stadt München zögert

Die Nachfrage der Öffentlichkeit nach medizinhistorischen Museen ist groß. In Ingolstadt musste man zuletzt sogar anbauen. Doch die Stadt München zögert. Zunächst äußerte das Kulturreferat Zweifel am Wert der Sammlung und schob das Thema dann an das Gesundheitsreferat weiter. Auch hier hat man Bedenken: "Die Haupt-Herausforderungen bei einem medizinhistorischen Museum sind tatsächlich die Trägerschaften. Das Klinikum selbst kann das Museum schwer führen", erklärt Referentin Beatrix Zurek. "Da muss man schauen, wie es dann zu finanzieren ist. Das ist auch eine politische Entscheidung, die obliegt nicht nur einem Gesundheitsreferat."

Museum könnte auch an den Gründer der Pathologie erinnern

Ein Umbau des alten Pathologiegebäudes in ein Museum wäre teuer. Doch für Alfred Riepertinger spricht noch ein weiterer Grund dafür: Professor Siegfried Oberndorfer, der Gründer des Instituts, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer der renommiertesten Pathologen des Landes; er hat unter anderem den Soziologen Max Weber seziert. Doch da Oberndorfer Jude war, wurde er 1933 von den Nazis aus dem Amt gejagt. "Das ist wirklich ein Anlass, Oberndorfers Erbe aufzugreifen und seinen Namen in ein Museum zu integrieren", sagt Riepertinger.

Eine Pathologie zeigt, wie eine Gesellschaft ihre Körper behandelt. Ein Museum zeigt, wie eine Gesellschaft ihre Geschichte behandelt. Hier wie dort gilt der Satz: Die Toten lehren die Lebenden.