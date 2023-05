Stadttheater Ingolstadt: Oliver Brunner wird neuer Intendant

Am Stadttheater Ingolstadt steht ein Intendanzwechsel bevor: Zur Spielzeit 2024/2025 übernimmt Oliver Brunner das Amt von Knut Weber, der seit 2011 das Theater leitet und in den Ruhestand geht.

Schon lange in bayerischer Theaterszene

Oliver Brunner, Jahrgang 1969, stammt zwar aus Niedersachsen, ist aber seit seinem Studium an der LMU schon lange in der bayerischen Theaterszene – erst als Regieassistent an den Münchner Kammerspielen, unter der Intendanz von Dieter Dorn, später als Mitarbeiter von Dieter Dorn am Bayerischen Staatsschauspiel. 2011/12 übernahm er die Gesamtleitung der 30. Bayerischen Theatertage 2012 am Theater Augsburg, wo er ab der Spielzeit 2012/13 als Schauspieldramaturg arbeitete.

"Ein Angebot für Träume, Utopien, Teilhabe"

2016 wechselte Brunner als Schauspieldirektor nach Darmstadt. Mit Freude reagiert der Theatermacher auf seine Rückkehr nach Bayern und skizziert, was er sich für die kommenden Jahre vornimmt: "Ich verstehe Theater als ein Angebot für Träume, Utopien, Teilhabe, Mut, Freundschaft und Verlässlichkeit. Theater muss ansprechbar sein, zuhören und sichtbar machen. Eine Plattform für Begegnungen und Dialoge mit einer diversen Stadtgesellschaft sein. Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben, auf Ingolstadt, auf das Kennenlernen aller Mitarbeiter*innen des Stadttheaters und auf das großartige Ensemble."