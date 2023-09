"Solar Breath": Eres Stiftung zeigt Wind als "Atem der Sonne"

Wind pfeift, wütet, heult: Wir kennen viele Geräusche, die der Wind macht. In der Eres Stiftung in München aber ist jetzt sogar Musik zu hören, die vom Wind komponiert wurde. Genauer gesagt: Die zustande kommt, wenn die Wind- und Wetterdaten New Yorks in einer kleinen Drehorgel abgespielt werden.

Jeder Monat hat eigenes Windspiel

Sabine Adler von der Stiftung erklärt die Arbeit der New Yorker Künstlerin Sara Bouchard: "Sie hat sich von einer New Yorker Wetterstation die jeweiligen Daten der Windstärke und Temperatur geben lassen. Und sie hat das auf diesen Loch-Streifenkarten genau nach den Daten hier mit Löchern eingestanzt. Das kann man durch die Drehorgel laufen lassen – und dann hat man sozusagen einen Klang von der Wettersituation." Jeder Monat habe so sein eigenes Windspiel.

"Solar Breath" von Michael Snow

Die vielen Klänge, die durch die Ausstellung zu wehen scheinen, sind das erste, was man wahrnimmt. Jochen Gerz schreit in seiner Videoarbeit "Bis zur Erschöpfung" gegen den Wind an. Daraus spricht einerseits eine Verzweiflung, nicht gehört oder eben gerade gehört werden zu wollen, andererseits eine allgemeine existenzielle Einsamkeit und Ausweglosigkeit.

Viel ruhiger im Klang, in der Bedeutung aber vielleicht gar nicht so sehr anders, wirkt das fast meditative Video des kanadischen Künstlers Michael Snow, der eine Stunde lang einfach die wehenden Gardinen vor dem Fenster seiner Blockhütte in Kanada abfilmte.