So bedroht der Klimawandel bayerische Baudenkmäler

Flutartige Regenfälle hatten im Sommer 2021 innerhalb weniger Stunden den Wasserpegel der Aisch so steigen lassen, dass in Franken eine Jahrhundertflut ausgerufen wurde. Infolge des Klimawandels könnten aus Jahrhunderten Jahrzehnte werden, so die Prognosen. Und alle paar Jahrzehnte eine Überschwemmung, das wäre für Baudenkmäler wie das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim ein existentielles Fiasko.

Baukulturgut mit immer mehr Schäden

Über ein ganzes Jahr hat Franziska Prell, Restaurierungswissenschaftlerin von der Universität Bamberg, zwei Fachwerkhäuser des Freilandmuseums auf ihre Vulnerabilität hin untersucht. Das fränkische Baukulturgut aus dem Mittelalter weist immer mehr Schäden auf, für die der Klimawandel mitverantwortlich ist: "Wir hatten eben schon dieses Hochwasserereignis vor Ort, das große Teile des Museumsgeländes überflutete und natürlich auch historische Objekte überschwemmte."

Die Klimakatastrophe verstärke bereits sichtbare Phänomene und gleichzeitig kämen auch neue hinzu, so Prell. Böden schrumpfen, es kommt zu Trockenrissen in Gebäuden und Frost-Tau-Zyklen wechseln schneller, so dass es vermehrt zu Abplatzungen an den Wänden kommt.