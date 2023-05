Serie "German Genius": Die Macken des deutschen Filmbusiness

Die Witze spielen mit unseren Erwartungen an erratische Künstlerpersönlichkeiten. Dass die Stars sich oft selbst darstellen und sich dabei ordentlich in die Pfanne hauen, ist das beste Marketing-Tool: Auch für Maria Furtwängler, eine der wenigen weiblichen Prominenten, die den klüngeligen Boys Club aufmischen darf. Kein Gerücht über Maria Furtwängler könnte so schlimm sein wie der Wutausbruch, den sie in dieser Serie spielt: "Keiner weiß, was es heißt, diesen Beruf auszuüben."

Viele Verweise auf das deutsche Filmbusiness

Wer sich jetzt freut – endlich ein Blick hinter die Filmkulissen! – der hat nicht ganz unrecht: Aus der Luft gegriffen wirkt kaum etwas, das geht bis hin zu dem Namen eines Autoren-Trios, das sich "Tomate" nennt – eine Zusammenstellung aus den Vornamen Thomas, Maximilian und Theodor. Eine Anlehnung an das tatsächlich sehr erfolgreiche Serien-Autoren-Trio, das sich Haribo nennt: Eine Mischung aus den Vornamen aus Hanno, Richard und Bob.

Ein Highlight auch der Auftritt von Ralf Husmann, dem Autor der Serie "Stromberg", die ebenso auf einer Serie von Ricky Gervais basiert – allerdings ohne vorherige Autorisierung. Man hatte sich dann zwar geeinigt, aber natürlich nicht ohne Seitenhieb von Ricky Gervais: "It's not like the Germans to just march in and take something that isn't theirs."

Serie bleibt auf reiner Witz-Ebene

Dass die Witze gegenüber der Handlung Vorrang haben, nimmt man hier eigentlich gern in Kauf. Allerdings kommt die "German Genius" zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Gerade Film- und Serieninteressierte verfolgen doch gerade gespannt, wer sich wie äußert zu den Bedingungen an Filmsets. In der Serie, die nichts anderes sein will, als ein Gag-Feuerwerk, wartet man vergeblich darauf, dass der Finger mal so richtig in die Wunde gelegt wird.

Dabei spielt auch Regisseur Volker Schlöndorff mit, der in einer aktuellen Umfrage des ZAPP Medien-Magazins zu Machtmissbrauch in der Filmindustrie die Aufregung als "völlig unangebracht" einschätzte. Die Serie – die da schon längst abgedreht war – hat natürlich keine Chance, darauf zu reagieren. So bleibt sie trotz aller smarter Referenzen zumindest eine kurzweilige Unterhaltung, die vor allem Film- und Serienfans gefallen dürfte. Nur der große Geniestreich ist sie nicht.