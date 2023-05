So könnte Künstliche Intelligenz die Filmbranche verändern

Im neuen Indiana Jones Film ist Hauptdarsteller Harrison Ford in einigen Szenen deutlich jünger als jetzt. 35 Jahre, um genau zu sein. Wie ist es möglich, einen 80-jährigen Mann so viel jünger erscheinen zu lassen? "Sie haben Künstliche Intelligenz und die hat jeden Meter Film durchsucht, den Lucasfilm von mir hat", Harrison Ford erklärt im Interview mit Stephen Colbert. "Das ist also mein echtes Gesicht als Vorlage. Dann haben sie mir Punkte aufgemalt, ich habe meinen Text gesagt, das ist fantastisch!"

De-aging nennt man das Verändern des Alters in Hollywood. Es ist ein Beispiel, wie Künstliche Intelligenz schon jetzt eingesetzt wird. Der Vorteil: Die Programme, die auf maschinellem Lernen basieren, können einem Visual-Effects-Künstler viele Arbeitsschritte ersparen und der Filmproduktion viele Kosten. Firmen wie Metaphysik haben sich auf solche hyperrealistischen Nachbildungen von Prominenten und Schauspielern spezialisiert. Die KI-Werkzeuge der Firma Runway halfen bei den aufwändigen visuellen Effekten des Oscar-Gewinners "Everything, Everywhere All at Once".

Künstliche Bilder und neue Mitmach-Möglichkeiten

Doch nicht nur für bewegte Bilder wird KI eingesetzt. Sie kann auch beim Erstellen von Storyboards helfen, wenn festgelegt wird, wie eine Geschichte Einstellung für Einstellung umgesetzt werden soll. Oder als Brainstorming, um herauszufinden, wie visuelle Effekte aussehen könnten. Dies geschieht zum Beispiel gerade mit einem Filmprojekt namens "Calculated", einer Verfilmung einer Sci-Fi-Romanreihe. Die Filmemacher und die Buchautorin Nova McBee fragten dabei User des KI-Programms MidJourney an, bestimmte Szenen bildlich umzusetzen.

"Die Hauptperson des Films kann Zahlen und Formen vor ihrem Auge sehen, um dann zum Beispiel aus einer gefährlichen Situation herauszukommen", erklärt Marketingchef Daniel Cobb. "Wir haben Fans um Vorschläge gebeten, wie das aussehen kann. Ein User hat ChatGPT genutzt um Kalkulationen eines Kung Fu Kampfes zu erstellen, hat sie über eine Szene gelegt. Genauso hatte sich die Autorin das vorgestellt, es war unglaublich." Dutzende Fans würden gerade an Bildern für den Film arbeiten, erstellen, wie die Figuren aussehen, und würden dafür auch bezahlt werden, so Cobb.

Sorge um Jobs

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sorgt in Hollywood aber auch für gemischte Gefühle. Einerseits kann KI Filme realistischer, aufregender, visuell ansprechender machen. Doch auf wessen Kosten? Visual-Effects-Künstler fragen sich, wie viele Jobs durch den Einsatz von KI wegfallen könnten. Und die Drehbuchautoren sind unter anderem wegen dieser Frage in den Streik getreten: "Wir haben die Befürchtung, dass KI eine Art Transkript produzieren wird und wir das dann einfach überarbeiten sollen. Das ist nicht akzeptabel", sagt zum Beispiel Drehbuchautorin Jonterri Gadson.