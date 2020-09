Serie "Das letzte Wort": Und plötzlich ist er tot

Von wegen kitschige, deutsche Wohlfühlcomedy: "Das letzte Wort" erwischt das Publikum eiskalt, eben wie der plötzliche Tod eines geliebten Menschen. So ein Fall ist auch Stephan Fazius. Er ist 52 Jahre alt und sein halbes Leben lang mit Karla verheiratet. Gerade sind die letzten Gäste von der Silberhochzeits-Party verschwunden, da klappt er einfach auf dem Stuhl zusammen. Stephan ist tot.

Aber der Schock prallt von seiner Frau Karla erstmal ab. Zusammen mit ihrer erwachsenen Tochter, ihrem 15-jährigen Sohn und der lebensmüden Oma fängt sie an die Beerdigung zu planen. Und weil das Geld in der Haushaltskasse knapper ist als gedacht, setzt sie sich in den Kopf einfach selbst Trauerrednerin zu werden. Gesagt getan. Kaum ist der eigene Mann unter der Erde, versucht die impulsive Karla also anderen den Abschied zu erleichtern. Mit jeder ihrer unkonventionellen Beerdigungen und jeder Begegnung mit anderen Trauernden lernt sie auch etwas über sich, ihren eigenen Verlust und die Beziehung zu ihrem Mann. Denn obwohl sie dachte ihn nach all den Jahren in- und auswendig zu kennen: Stephan hat der Familie nicht immer die Wahrheit gesagt.