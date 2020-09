Serie "Ratched": Wie Oberschwester Ratched so kaltherzig wurde

Der Moralkompass von Mildred Ratched hängt mehr als nur ein bisschen schief. Diese Frau lügt nicht nur wie gedruckt, sie hat auch selbst ein paar Leichen im Keller. Trotzdem werden ihre guten Absichten und ihre innere Zerrissenheit immer wieder deutlich. Das ist der großartigen Hauptdarstellerin Sarah Paulson zu verdanken. Nach unzähligen Staffeln "American Horror Story" darf sie in "Ratched" endlich mal im Mittelpunkt stehen – mit einer Rolle, die, wie sie selbst, Frauen liebt. Wie in allen seinen aktuellen Serien erzählt Schöpfer Ryan Murphy auch in "Ratched" neben allerhand wirklich bizarren Nebenplots eine queere Liebesgeschichte – und von den vielen Hindernissen und Demütigungen, mit der die Gesellschaft und die Geschichte homosexuelle Menschen bis heute konfrontiert.

Mehr Style als Substanz

Typisch für Ryan Murphy ("Pose", "The Politician", "Hollywood") sieht die Serie einfach unglaublich schön aus. Er hat sich von der Farbsymbolik und Kamera in Alfred Hitchcocks "Vertigo" inspirieren lassen und lebt sein Faible für epische Blutbäder, ikonische Kulissen und eine aufwändige Ausstattung voll aus.

Allein dadurch deutet sich die Entwicklung, die Oberschwester Ratched vor sich hat, an: Die Schwester Ratched aus dem Filmklassiker "Einer flog über das Kuckucksnest" von 1975 trägt ausschließlich schwarze oder weiße Kleidung – in der Serie strahlen ihre Kostüme in den leuchtendsten Farben des Regenbogens, keine Falte, kein Fussel stört den perfekten Look. Man spürt regelrecht, wie verliebt der Serienschöpfer in seine Bilder ist: Die Kamera verharrt immer wieder einen Tick zu lange in den wohlüberlegten Einstellungen. Leider gerät dabei der Erzählrhythmus aus dem Takt. Die Handlung mäandert in der ersten Hälfte der Staffel auf Kosten der letzten beiden Folgen, in denen sich das ohnehin schon hanebüchene Geschehen in Splitscreens überstürzt.

So schön Kulisse, Kameraarbeit und Kostüme auch sind: Zwei Folgen weniger hätten es auch getan. Und selbst nach allen acht Episoden erschließt sich nicht so richtig, warum Oberschwester Ratched unbedingt eine Serien-Vorgeschichte brauchte.

"Ratched" ist seit dem 18.09. bei Netflix verfügbar. Weitere Staffeln sind bereits geplant.