Schriftsteller Rushdie: Friedenspreis ist das "Sahnehäubchen"

Nach Worten des Schriftstellers und künftigen Preisträgers Salman Rushdie (76) ist der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels "das Sahnehäubchen, das große Ausrufezeichen" am Ende der Frankfurter Buchmesse. Persönlich in Frankfurt zu erscheinen, sei das Mindeste, was er tun könne, sagte Rushdie im Interview mit der "Welt am Sonntag". "Es ist eine sehr prestigeträchtige Auszeichnung, ich bin sehr glücklich, sie zu bekommen."

"Leidenschaftlicher Verfechter der Freiheit"

Rushdie bekommt den Preis in der Frankfurter Paulskirche. Mit ihm erhalte einer der "leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels", so die Jury in ihrer Erklärung. Seit einer Messerattacke im August 2022 bei einer Veranstaltung in den USA ist der Autor auf dem rechten Auge blind. Aktuell arbeitet er an einem Buch über die Geschehnisse. In dem Interview kündigte er an, dass er das Buch in der ersten Person geschrieben habe, angesichts dessen, was ihm passiert sei. "Es wird kurz und sehr intensiv sein."

"Die Welt der Bücher ist keine sterbende Branche"

Auf die Frage, ob er Angst habe, sagte der 76-Jährige: "Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Es ist alles in Ordnung. Ich bin mir sicher, dass jeder sehr vorsichtig sein wird. Ich habe im Vorfeld der Veranstaltung viele Gespräche mit den Verantwortlichen darüber geführt. Es wird alles gut organisiert sein." Es werde sein dritter Besuch auf der Frankfurter Buchmesse sein. "Ich war immer gern dort; es stimmte mich jedes Mal optimistisch, die Welt der Bücher in einem so guten Zustand zu sehen. Das ist keine sterbende Branche, sie floriert."

Leben unter Polizeischutz in Verstecken

Rushdie, 1947 als Sohn muslimischer Eltern geboren, ist ein unbeugsamer Verfechter der Meinungsfreiheit. 1989 verurteilte ihn der iranische Revolutionsführer Ajatollah Khomeini mit einem islamischen Richtspruch (Fatwa) zum Tode. Jahrzehntelang lebte Rushdie unter Polizeischutz in Verstecken.