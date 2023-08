"Rehragout-Rendezvous": Was kann der neue Eberhofer-Krimi?

Krimi-Reihen leben von der Wiederholung vertrauter Motive und Momente in immer neuen Variationen. Und vor allem von Figuren, die einem über die Jahre ans Herz gewachsen sind wie gute alte Bekannte mit all ihren Marotten.

Vertrautes Personal

Bei der Eberhofer-Reihe gehören dazu neben Dorfpolizist Franz Eberhofer selbst - mit bewährt zerknautschter Miene dargestellt von Sebastian Bezzel - natürlich sein ihm in inniger Hassfreundschaft verbundener Sidekick Rudi Birkenberger. Dazu dem Franz seine Susi sowie seine Familie mit kiffendem Papa, kochender Oma und kleinkariertem Bruder - und nicht zuletzt seine Stammtischspezln.

Womit nur die allerwichtigsten aus einer Fülle von Figuren genannt wären, die denn auch alle ihre Auftritte bekommen müssen. Der zu lösende Kriminalfall - diesmal werden Teile einer zerhäckselten Leiche auf einem Acker gefunden - gerät dabei schnell zur Nebensache. Er ist zwar roter Faden des Films, aber im Grunde nur Vorwand, um daran lauter kleine Geschichten um die einzelnen Figuren und Figurengruppen aufzufädeln.

Oma quittiert den Dienst

Auch der Filmtitel "Rehragout-Rendezvous" ist eher unerheblich. Dem Gesetz der Serie folgend benennt er ein beliebiges bayerisches Küchenschmankerl, das im Film zwar aufgetischt wird, aber der Handlung bestenfalls eine zarte Geschmacksnote verleiht. Fürs Auftischen wie fürs Abräumen, überhaupt für den ganzen Haushalt, ist in der Eberhofer-Welt seit jeher die Oma zuständig, Und da wird’s diesmal besonders interessant.

Der wichtigste Nebenhandlungsstrang erzählt davon, dass die Oma den Familiendienst als Mädchen für alles quittiert, um sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Die Folge: Die Küche bleibt kalt, der Kühlschrank leer, in der Spüle stapelt sich dreckiges Geschirr, in der Waschküche die schmutzige Wäsche. Kurzum: der Eberhofer-Hof bietet ein Bild völliger Verwahrlosung. Womit er freilich dem besonders nahe kommt, was laut Eisi Gulp, Darsteller vom Eberhofer-Papa, den besonderen Reiz ausmacht. "Eberhofer-Filme sind nicht gehübscht", sagt Gulp im Interview mit dem BR, "und ich habe das Gefühl, dass sich die Leute dadurch einfach viel besser identifizieren können."

Authentisch dreckig

Eisi Gulp selbst schlurft weite Teile des Films in Boxershorts und Bademantel durchs Bild und doch ist sein erbärmlicher Zustand nichts, was sich nicht mit einer heißen Dusche und einem Kochwaschgang für die versifften Klamotten beheben ließe. Anders verhält es sich da mit der zunehmenden Gebrechlichkeit der Oma, gespielt von Enzi Fuchs, die mit inzwischen 86 Jahren in der Tat im fragilen Greisenalter angekommen ist.

Da schreibt nun also die Wirklichkeit der Filmreihe eine Veränderung in den scheinbar unveränderlich festgezurrten Figuren-Kosmos. Wie künftig mit der Eberhofer-Oma umgehen, sollte Enzi Fuchs dereinst nicht mehr vor der Kamera stehen können? Das wird eine Aufgabe für Regisseur Ed Herzog und Co-Drehbuchautor Stefan Betz, die mindestens so knifflig ist, wie sich immer neue Minidramen für die vielen Nebenfiguren einfallen zu lassen.

Nicht die Variation - Veränderung macht's!

Letzteres bewältigen sie übrigens wechselndem Erfolg. Die Stammtischbrüder vom Eberhofer Franz schicken sie auf einen esoterischen Selbstfindungstrip, was Anlass für allerhand absehbaren, und deshalb nur begrenzt komischen Klamauk bietet. Aber dass Susi diesmal vorübergehend die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters von Niederkaltenkirchen übernehmen muss und damit Chefin vom Franz wird, gibt der Sache durchaus einen originellen neuen Dreh.

Eingefleischte Eberhofer-Fans mögen sich freuen, dass das meiste ist wie immer. Eigentlich interessant aber wird "Rehragout-Rendezvous" erst da, wo das alte Muster nicht nur Varianz, sondern echte Veränderung zeigt.