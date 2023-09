Schauspieler Michael Gambon – Professor Dumbledore – ist tot

Sir Michael Gambon, bekannt als Professor Dumbledore in "Harry Potter", ist in Folge einer Lungenentzündung gestorben. Wie seine Familie am Donnerstag mitteilte, starb er im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus: "Wir sind untröstlich, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben. Als geliebter Ehemann und Vater ist Michael Gambon friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus gestorben".

Die tiefe prägnante Stimme

Langer Bart, graue Haare und ein sanfter Blick: Den Harry-Potter-Fans ist Gambon vor allem als Zauberer Albus Dumbledore aus sechs der acht Harry-Potter-Filme bekannt. Aber auch in dem preisgekrönten Film von Tom Hooper "The King's Speech" brillierte der irisch-britische Mime. Als sein Markenzeichen gilt seine tiefe, prägnante Stimme – auch zu erleben in den Serien "Maigret" und "The Singing Detective".

