Programm für "Blaue Nacht" in Nürnbeg steht

Auf einem stillen Örtchen im Hirsvogelsaal dürfen die Besucherinnen und Besucher Botschaften hinterlassen, im Cinecitta getanzte Botschaften zwischen Himmel und Erde erleben oder im Germanischen Nationalmuseum nach versteckten Botschaften in der Kunst suchen – das Motto der diesjährigen Blauen Nacht in Nürnberg ist an fast allen 74 Kunst- und Kulturorten präsent. Darunter sind auch einige Neuzugänge: Das erst kürzlich eröffnete Bibelmuseum bietet die ganze Nacht Kurzführungen zur Frohen Botschaft an, und im Heilig-Geist-Spital präsentieren Nürnberger Migrantenvereine ein breites Bühnenprogramm.

Blaue Nacht nur noch alle zwei Jahre

Das Programm der diesjährigen Blauen Nacht am 6. Mai ist prallgefüllt wie eh und je. Rund 300 Programmpunkte werden angeboten. Doch weil die Kultur in Nürnberg sparen muss, findet die Veranstaltung nur noch alle zwei Jahre statt – das nächste Mal also 2025. Bürgermeisterin Julia Lehner (CSU) nimmt es mit Galgenhumor: "Vielleicht ist die Vorfreude dann umso größer". Und weil die Stadt so klamm ist, können einige Veranstaltungen nur mit einem Zusatzticket zum Blaue Nacht-Ticket besucht werden. Veranstaltungen, die ganz ohne Eintrittskarte besucht werden können, gibt es kaum noch.

Erstmals Führungen mit Extra-Ticket

Auch hierfür braucht es ein Extra-Ticket: Erstmals wird es heuer unter dem Titel "Art Walks" Führungen von Kunstexpertinnen und -experten – also Kunstpädagogen oder Kunsthistorikern – zu den zwölf Projekten des Blaue-Nacht-Kunstwettbewerbs geben. Unter dem Motto "Pink & Pride" finden zudem Führungen statt, die die Kunst der Blauen Nacht unter einem besonderen queeren Blickwinkel betrachten. Die letzte pinke Führung endet mit einer bunten After Show-Party in der Kunsthalle Nürnberg.

Für Familien beginnt Blaue Nacht früher

Eine weitere Neuerung: Für Familien mit kleinen Kindern beginnt die Blaue Nacht ein bisschen früher als sonst. In acht Häusern starten die Angebote bereits um 17.00 Uhr; um 19.00 Uhr, dem offiziellen Beginn, kommen weitere acht Institutionen mit speziellen Familienangeboten hinzu. So können Kinder etwa bei der Firma Schmitt+Sohn Aufzüge mit Bildhauer Sebastian Hertrich aus alten Aufzügen neue Kunstobjekte gestalten. Im Museum für Kommunikation gibt es eine Flaschenpost-Werkstatt, und das Haus des Spiels lädt zu einer Spielenacht mit Kommunikations- und Konversationsspielen ein. Im Künstlerhaus können Kinder zudem mit dem diesjährigen Burgkünstler Hombre SUK Postkarten gestalten.

Zwölf Projekte im Kunstwettbewerb der Blauen Nacht

Für den Kunstwettbewerb der Blauen Nacht wählte eine Jury aus 154 internationalen Bewerbungen zwölf Projekte aus den Bereichen Licht-, Audio-, Video- und Mixed-Media-Installationen sowie Performances aus. Fünf der Kunstschaffenden aus Lettland, Kanada, Frankreich, Spanien und Polen. Diese zwölf Projekte können auch schon am Abend vor der Blauen Nacht von 20 bis 24 Uhr besichtigt werden.

Ein Einzelticket für die Blaue Nacht kostet 16 Euro, für fünf Personen 72,50 Euro. Die Führungen "Art Walks" sowie "Pink & Pride" dauern jeweils 90 Minuten und kosten zusätzlich sechs Euro pro Führung.