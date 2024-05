Postkutsche Bad Kissingen: Von der Entdeckung der Langsamkeit

So muss es gewesen, vor vielen hundert Jahren, als Eisenbahnen noch nicht Reisende innerhalb weniger Stunden vom Süden in den Norden Deutschlands brachten. Eine Fahrt mit der Postkutsche in Bad Kissingen ist vor allem eines: entschleunigend. Doch hinter der Postkutsche steckt eine Menge Arbeit.

Das Besondere: Es ist die letzte Postkutschenlinie Deutschlands, die hier im nördlichen Unterfranken unterwegs ist. Seit 1939 gibt es die Linie von Bad Kissingen nach Bad Bocklet, mit einer kurzen Unterbrechung während des und nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis heute fährt sie mehrmals in der Woche nach einem festen Fahrplan. Für die acht Kilometer lange Strecke braucht die Kutsche rund eine Stunde. Zum Vergleich: das Auto legt die Entfernung in rund zehn Minuten zurück. Es ist also eine sehr langsame Reise, auf der sich erahnen lässt, dass Reisen in früheren Zeiten nicht von Hektik geprägt war.

Letzte Postkutschenlinie Deutschlands mit Postkutscherin

Vier Pferde ziehen die gelbe Postkutsche mit Platz für neun Fahrgäste. Gelenkt wird sie von Yvonne Körner. Von Beruf ist die Postkutscherin. Und dürfte eine der letzten in Deutschland sein. Seit 16 Jahren sitzt sie auf dem Bock der Postkutsche und hat die Zügel in der Hand. Die Postkutsche selbst ist kein Original mehr, sie ist ein Nachbau aus den 1960er Jahren.

Es gibt zwar noch weitere Postkutschen in Bayern, wie etwa in Nürnberg. Aber die in Bad Kissingen – und darauf legt Kutscherin Yvonne Körner Wert – bedient eine Linie und fährt seit jeher nach einem Fahrplan, was sie deswegen auch so besonders macht.

Betreiber: "Wir sind auf die Pferde angewiesen"

Während der Saison sind die Pferde für die Kutsche direkt an der unteren Saline untergebracht. Sieben Pferde für die Postkutsche hegt und pflegt Yvonne Körner zusammen ihrem Mann Hans Körner, der vor ihr viele Jahre als Postkutscher durch Bad Kissingen gefahren ist. Die Pferde bildet Hans Körner extra für die Postkutsche aus, denn "wir sind auf die Pferde angewiesen, nicht andersherum", sagt er. Die Pferde müssen zum Beispiel gelassen bleiben, selbst wenn Autos nur knapp überholen.