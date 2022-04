Pop-Art-Legende stellt in Deggendorf und Regensburg aus

In Deggendorf und Regensburg sind ab diesem Wochenende Ausstellungen mit Werken von James Francis Gill zu sehen. Der gebürtige Texaner gilt neben Andy Warhol als Pionier der Pop-Art.

Frauen im Auto

Anlass für die Ausstellung ist das 60-jährige Jubiläum seiner Reihe "Women in Cars". Gills Werk erfuhr in den vergangenen Jahren eine Wiederentdeckung. Nach seinen großen Erfolgen in den 1960er Jahren hatte er sich vorübergehend aus dem Kunstbetrieb zurückgezogen, heißt es in einer Mitteilung zu den Ausstellungen.

Frech und unartig

Die "Women in Cars" seien ein Beispiel für Vielfalt und Beständigkeit. Sie seien geheimnisvoll und dennoch kommunikativ, nicht brav, sondern wo es sein muss, frech, unartig und vorlaut. Gill wurde für seine speziellen Maltechniken gefeiert. Er verfremdet die Kunst der Ikonographie mit starken Farbkontrasten.

Die Ausstellung in der Stadtgalerie im Stadtmuseum Deggendorf dauert bis zum 26. Juni, in der Galerie Art Affair in Regensburg ist sie bis zum 7. Mai 2022 zu sehen.