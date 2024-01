"Plastic Fantastic": Was die Doku so aufschlussreich macht

Die Kamera schwenkt über Supermarktregale, zeigt Süßigkeiten in Plastikverpackung, eingeschweißte Haushaltsartikel, Billigspielzeug aus Kunststoff. Davor: Aufnahmen anrollender Meereswellen, auf denen der Müll tanzt. Plastikflaschen und -tüten vor allem. Aber auch an vermeintlichen Traumstränden sind die Überreste unübersehbar, wenn man seine Augen nicht völlig vor dem Problem verschließt.

"40 Prozent des produzierten Plastiks sind Einwegartikel", erklärt im Film die Meeresforscherin Sarah-Jeanne Royer, während sie kleine Kunststoffteile aus dem Sand an der Bilderbuch-Küste Hawaiis aufliest. Zahlen und Fakten wie diese finden sich fast so zahlreich über den ganzen Film verteilt wie Plastikpartikel in der Natur. Jede dritte Plastikverpackung, so ist zum Beispiel noch zu erfahren, endet im Ozean. Aber nicht nur die mehr oder minder sichtbare Plastik-Vermüllung der Welt ist ein massives Problem.

Mikroplastik – die unsichtbare Gefahr

Fast noch größer: Die Bedrohung durch Mikroplastik, wie Michael Braungart, Professor für Öko-Design in Leipzig, erklärt. Man nehme zum Beispiel die Elbe. "Die Hälfte von allem Mikroplastik, das im Fluss zu finden ist, stammt vom Reifenabrieb unserer Autos." So gerät Plastik in Fische und schließlich in die Körper der Menschen, wenn sie Fisch essen. Was Mikroplastik im menschlichen Körper anrichtet? Das ist noch nicht vollumfänglich erforscht. Was aber schon bekannt ist: Weichmacher verringern die Fruchtbarkeit. Und bei Tieren führt Mikroplastik im Gehirn zu Verhaltensänderungen.

"Ich hatte ich das Gefühl, es gibt da noch ein riesiges Defizit an Aufklärung", sagt Isa Willinger. Anderthalb Jahrzehnte nach Werner Bothes aufsehenerregender Kino-Doku "Plastic Planet" hat die Münchner Regisseurin daher nun also einen weiteren Film über das Problem Plastik gedreht.