Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Home Icon > Erstmals Häftling in den USA mit Stickstoffgas hingerichtet

Erstmals Häftling in den USA mit Stickstoffgas hingerichtet

Erstmals ist in den USA ein Todeskandidat durch Stickstoffgas hingerichtet worden. Das Urteil an Kenneth Smith wurde am frühen Morgen deutscher Zeit vollstreckt. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte zuvor eine Intervention abgelehnt.