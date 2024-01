Bauzinsen sinken: Ist 2024 ein gutes Jahr für Immobilien?

Für den Vorstandsvorsitzenden der Interhyp, Jörg Utecht, tut sich deshalb gerade ein Zeitfenster auf: "Wir kommen von Zinsniveaus weit über vier Prozent. Das bedeutet, dass wir über die Laufzeit eines Darlehens erhebliche Beträge sparen können, zum Teil mehrere Zehntausend Euro."

Gutes Zeitfenster für den Kauf einer Immobilie

Viele Kreditvermittler preisen schon jetzt die Erwartung auf weiter fallende Zinsen ein. Denn der Leitzins der Europäischen Zentralbank könnte bald wieder sinken, so die Prognose von Timo Wollmershäuser vom Ifo-Institut: "Die Zinswende wird kommen, die Europäische Zentralbank, denke ich, wird im Laufe des Jahres – vermutlich im Frühsommer – den ersten Zinsschritt nach unten beschließen, das wird von der Finanzierungsseite weiter entlasten." Und das könnte dann auch die Bauzinsen weiter sinken lassen.

Weiterer Vorteil: Hohe Verfügbarkeit von Immobilien

Käuferinnen und Käufer könnten zudem noch von der hohen Verfügbarkeit auf dem Markt profitieren, so Jörg Utecht vom Baufinanzierer Interhyp. Denn das Angebot an Objekten in den Portalen habe sich in Bayern laut der Statistik des Tochterunternehmens ThinkImmo, einer plattformübergreifenden Immobiliensuchmaschine, mehr als verdreifacht: Waren im Jahr 2022 noch gut 20.000 Wohnungen und Häuser auf dem Käufermarkt, sind es nun gut 70.000. Die hohe Verfügbarkeit sorge für eine sehr gute Verhandlungsposition, so Utecht.

"Wir erkennen, dass sich am Immobilienmarkt ein günstiges Zeitfenster aufgetan hat, in dem sich durchaus das ein oder andere Schnäppchen machen lässt. Die Zinsen sind zurückgegangen und die Objektpreise haben flächendeckend noch nicht wieder angezogen." Jörg Utecht, Interhyp

Baukosten sind weiterhin hoch

Doch für die Bauherren von Bürgermeister Joli Haller in Bodenmais bleibt ein Problem bestehen: die weiterhin hohen Baupreise. So sieht das auch Timo Wollmershäuser vom Ifo-Institut. Die Materialkosten seien nach wie vor teuer, das schrecke ab: "Da müssen die Zinsen schon noch weiter sinken, damit es attraktiv wird für die Bauherren sich zu verschulden und ein Haus zu bauen." Zwar seien auch die Einkommen gestiegen, doch trotz sinkender Zinsen reiche das noch nicht, "um eine Trendwende in der Baukonjunktur auszurufen".

Im Frühjahr möchte Joli Haller die vier unverkauften Parzellen neu ausschreiben. Er hofft, dass nach der von der Gemeinde entwickelten Punktevergabe viele Einheimische zum Zug kommen werden und von den gesunkenen Zinsen profitieren können. Drei Jahre haben die Käuferinnen und Käufer dann Zeit, bis der Bau beginnen soll. Bis dahin gilt es, den richtigen Riecher zu haben – rechtzeitig von der aktuell guten Verfügbarkeit von Handwerkern und Bauunternehmen zu profitieren und von möglicherweise noch weiter fallenden Zinsen.