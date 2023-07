P!nk - Akrobatischer Pop live im Münchner Olympiastadion

Diese Songs hat P!nk bisher auf ihrer "Summer Carnival"-Tour 2023 gesungen:

1. Get the Party Started

2. Raise Your Glass

3. Who Knew

4. Just Like a Pill

5. Try

6. What About Us

7. Turbulence

8. Make You Feel My Love (Bob Dylan cover)

9. Just Give Me a Reason

10. F–kin’ Perfect

11. Just Like Fire

12. Please Don’t Leave Me

13. Cover Me in Sunshine

14. Kids in Love

15. What I Get There

16. I Am Here

17. Irrelevant

18. No Ordinary Love (Sade cover)

19. Runaway

20. Trustfall

21. Blow Me (One Last Kiss)

22. Never Gonna Not Dance Again

23. Zugabe: Last Call

24. Zugabe: So What