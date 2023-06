Neuanfang als Duo: Depeche Mode heute live in München

Es war alles vorbereitet, die Demoaufnahmen der neuen Depeche-Mode-Songs waren bereits im Kasten, als im Mai letzten Jahres überraschend Keyboarder Andy Fletcher starb. Sechs Wochen vor Produktionsbeginn war bei ihm, wie sich später herausstellte, die Aorta gerissen.

Der Tod des 60-jährigen Tastenkünstlers, ruhender Pol und Auge im Herzen des Hurrikans, der die Band seit den 80er-Jahren umtost – ein Schock für Fans und die verbleibenden Bandmitglieder, Sänger Dave Gahan und Multi-Instrumentalist Martin Gore, der lange Zeit als einziger Songschreiber der Band fungiert hat. Das Makabre am neuen Album: Den Titel "Memento Mori" hatte man bereits vor Fletchers Tod gewählt.

"Memento Mori": Albumtitel und Denkanstoß

Er habe, erklärt Mastermind Martin Gore, den Begriff Memento Mori nicht gekannt, sei aber sofort fasziniert gewesen von der Bedeutung: Die Römer ließen nach siegreich heimkehrenden Feldherren, die im Triumph durch Rom zogen, einen einfachen Menschen gehen. Er trug ein Schild mit dem Sinnspruch "Gedenke, dass Du sterblich bist", um an das Menschsein zu erinnern, Sieger seien eben keine Götter. Das hat Gore inspiriert. Für ihn besitze Memento Mori viel Positives im Sinne von: Denk daran, dass Du sterblich bist, deshalb lebe jetzt und hier.

Pop-Halbgötter seit den 80er-Jahren

Seit ihrer Gründung 1976 in London und dem ersten Album von 1981 haben Depeche Mode an die 100 Millionen Tonträger verkauft. Die vier Jungs starteten mit unbedarftem, erfrischenden Synthie-Pop ("Just Can’t Get Enough") , den sie im Laufe der 80er-Jahre mit Gothic Sounds verschmolzen. Von schwarzer Romantik durchzogener Electro Pop, damals state of the art. 1987 brachte die Band die LP "Music For The Masses" heraus, ein Meisterwerk der elektronischen Popmusik, das den Erfindungen von Pionieren wie Kraftwerk Neues hinzufügte und sie auf vielfältige Weise ergänzte.

Die anschließende Welttournee absolvierten sie in Stadien und Arenen, auch in den Vereinigten Staaten. Für einen Dokumentarfilm des Regisseurs D. A. Pennebaker wurde das Abschlusskonzert der "101"-Tour im Pasadena Rose Bowl Stadium gefilmt. Depeche Mode waren hier vor 60.000 Besucherinnen und Besuchern aufgetreten. Danach war klar, dass Synthie Pop, um den Ende der 70er-Jahre noch ein erbitterter Kulturkampf getobt hatte, absolut massenkompatibel ist.

Oberliga des modernen Mainstream-Pop

"Memento Mori", das neue Album von Depeche Mode, lässt sich als Neustart einer extrem langen, extrem erfolgreichen Weltstar-Karriere lesen. Dass Sänger Dave Gahan, der nach schweren Psychokrisen selbst zum Songwriter wurde, nun ebenfalls Material beiträgt, ist nicht erstaunlich. Verblüffend dagegen ist, dass Martin Gore, der Hits wie "People Are People", "Personal Jesus" und "Master And Servant" geschrieben hat, nun mit einem Songwriter seiner Generation kooperiert, nämlich mit Richard Butler, dem Sänger der Psychedelic Furs, einer 80er-Jahre-Postpunk-New-Romantics-Band aus London. Gore will sein Songwriting durch den Input des Kollegen offenbar frisch halten.

Bei ihrer aktuellen Stadiontour werden Depeche Mode live mit Sicherheit das eine oder andere Stück von ihrem 15. Studio-Album "Memento Mori" präsentieren, sowie einen Querschnitt ihrer zahllosen Hits.

Übrigens haben Gore und Gahan neben Produzentenlegende Rick Rubin beim neuen Album mit der italienischen Produzentin und Elektro-Artistin Marta Salogni gearbeitet. Sie hat nicht nur zeitgemäße Loops und Sounds für die Electro-Pop-Pioniere kreiert, sondern auch den Feinschliff der Produktion übernommen und das Album in New York und London abgemischt.