Persönliche Kino-Highlights des Jahres 2020

Florian Kummert empfiehlt: "Jojo Rabbit"

Jetzt auf 4K UHD/Blu-ray/DVD und VoD (Verleih: 20th Century Fox)

Warum? 2020 war ein Ausnahmejahr, nicht nur für das Kino, nicht nur wegen Corona. Auch politisch ploppten viele Brandherde auf: das Erstarken der Rechten, das Einsickern von Nationalismus und Populismus in unseren Alltag. Ein Film, der so witzig wie wuchtig vom Gift der rechten Propaganda erzählt. "Jojo Rabbit", für mich einer der Filme des Jahres.

Adolf Hitler und das Grauen des Krieges und des Holocaust als Komödienstoff und Kriegssatire? Regisseur Taika Waititi, der zugleich auch Hitler spielt, der einem 10-jährigen Jungen als Hirngespinst erscheint, geht das Wagnis ein, und landet einen oscarprämierten Volltreffer. Eine Geschichte über zerstörte Kindheit, Krieg und Faschismus so humorvoll wie berührend zu erzählen, ist große Filmkunst.

Gregor Wossilus empfiehlt: "Die Wütenden - Les Misérables"

Jetzt auf Blu-ray / DVD und VoD (Verleih: Alamode)

Für mich der beste Film 2020: "Die Wütenden - Les Misérables", eine Mischung auch Actionfilm und Sozialdrama aus den Banlieues von Paris.

Denn dort brodelt es. Die Polizei agiert mit Willkür und Gewalt. Die Situation im Viertel eskaliert, als ein Junge bei einem Einsatz schwer verletzt wird. Die Polizisten wollen es vertuschen. Doch sie wurden bei der Tat gefilmt. Regisseur Ladj Ly ist selbst in den Banlieues aufgewachsen, er kennt die Wut des Viertels und verpackt sie einen Film von brachialer Kraft. Hochaktuelles Kino, dass mir die Kehle zuschnürt.

Antje Harries empfiehlt: "Enfant Terrible"

Ab April 2021 auf Blu-ray, DVD und VoD bei Weltkino

Einer der freisten und kreativsten deutschen Filme des Jahres war für mich "Enfant Terrible" von Regisseur Oskar Roehler. Vor allem die Leistung von Oliver Masucci als Rainer Werner Fassbinder war begeisternd.

Oskar Roehler ist mit "Enfant Terrible" ein Punkfilm gelungen, melodramatisch und brutal. Passt perfekt, um vom Leben des selbstherrlichen Filmemachers zu erzählen. Fassbinder, der Maßlose, der tief in die Seelen bohrt, genial verkörpert von Oliver Massucci.

Daniel Ronel empfiehlt: "1917"

Jetzt auf 4K UHD, Blu-ray, DVD und VoD (Verleih: Universal)

Mein Favorit war: 1917. Und das im Jahr 2020, in dem es so wenige Filme auf die große Leinwand geschafft haben. Dabei ist dieser Anti-Kriegsfilm wie gemacht fürs Kino. "1917" zog mich direkt hinein ins Geschehen. Ein junger britischer Soldat muss im Ersten Weltkrieg eine Nachricht an die Front überbringen – auf Leben und Tod.

Als ob der komplette Film in einer einzigen durchgehenden Einstellung ohne Schnitt gedreht wurde, folgt die Kamera dem unfreiwilligen Helden. Zeigt hautnah Gefahr und Gefühle… Die Kritik, das sehe zu sehr nach einem Video-Action-Game aus, teile ich nicht. Stattdessen habe ich mich immer gefragt: Wie haben die das gemacht?

Regisseur Sam Mendes schuf einen Film, der zuhause nur halb wirkt. "1917" ist der beste Grund, warum wir auch in Zukunft ein lebendiges Kino und die große Leinwand brauchen.