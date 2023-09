Passte in keine Schublade: Komiker Karl Valentin und die Politik

"Fremd ist der Fremde nur in der Fremde": Dass dieser Dialog beispielsweise 1940 aufgenommen wurde, als das NS-Regime auf seinem Höhepunkt war und alles Fremde potentiell als undeutsch galt, wird gern übersehen. Der Entstehungskontext indes lässt diesen Valentin-Karlstadt-Klassiker in einem völlig anderen Licht erscheinen. Die Zensur, sagt Sabine Rinberger, nahm es bei Valentin offenbar nicht immer gar so genau. Valentin habe tatsächlich aus irgendeinem Grund Narrenfreiheit bis zu einem gewissen Grad gehabt. Es seien sogar Valentin-Witze erzählt worden, die gar keine Valentin-Witze waren, weil man gewusst habe, dass man die Witze besser erzählen konnte, wenn man sie Valentin-Witze nannte.

Verboten und lange verschollen: das Bayerische Soldatenlied

Das Bayerisches Soldatenlied allerdings ließen die Zensoren selbst Valentin nicht durchgehen. Wie Valentin hier das Soldatenleben im seinem ganzen Schmutz und Elend sarkastisch besingt – das dürfte als "wehrkraftzersetzend" eingestuft worden sein. Die Aufnahme wurde jedenfalls sofort nach ihrer Entstehung in den Giftschrank gesperrt und tauchte erst in den 1990ern im deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt am Main wieder auf. Ansonsten mied Karl Valentin weitgehend die offene Opposition.

In einem Fragebogen zur Entnazifizierung im Herbst 1945 machte Karl Valentin – durchaus wahrheitsgemäß – die Angabe: "unparteiisch". Nachträglich zum Helden stilisiert hat er sich nicht. Er habe eben nicht in das Fahrwasser kommen wollen, in dem viele waren, die sich selber nur als Widerständler angesehen haben, was sie nie waren, meint Christian Springer. "Da wollte er auch nicht dazugehören."

NSDAP-Mitglied? "Nein"

In einem späten Interview bekannte Valentin sogar, hätte man ihn gezwungen, Parteimitglied zu werden, er wäre aus schierer Angst beigetreten. Weil das aber nicht geschah, konnten sich er und Liesl Karlstadt nach dem Krieg guten Gewissens wechselseitig versichern, nie in der NSDAP gewesen zu sein: "Warst aa dabei? Nein – Na also!"

