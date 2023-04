Artikel mit Video-Inhalten

> Kultur > Diese Gottesdienste gibt's an Ostern im Fernsehen und Radio

Diese Gottesdienste gibt's an Ostern im Fernsehen und Radio

Den Kreuzweg am Karfreitag mit dem Papst beten oder die Osternacht mit dem Bischof feiern? Der BR und Das Erste übertragen auch in diesem Jahr wieder viele Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern live. Eine Übersicht.