Oscar-Ticker: Deutsche Stars auf dem roten Teppich

23.55 Uhr: Çatak: "Krönender Abschluss der Lehrerzimmer-Reise"

Der deutsche Regisseur Ilker Çatak sagte auf die Frage, wie er sich gerade fühle auf dem roten Teppich: "Es ist verrückt" mit einem "kleinen feinen Film" bei den Oscars zu sein. "Für mich ist das ein krönender Abschluss der Lehrerzimmer-Reise, die man so vielleicht einmal im Leben zu hat.“ Er grüßt und dankt allen seinen Lehrerinnen und Lehrern. "Wir hätten ohne euch diesen Film nicht machen können."

23.40 Uhr: Hüller: "Ich kann nicht glauben, dass das wahr ist"

Auch die deutschen Schauspieler und Filmschaffende laufen über den roten Teppich im Dolby Theatre, zum Beispiel Sandra Hüller in einem eleganten schwarzen Kleid mit sehr großem Revers. Sie ist seit 86 Jahren die erste Deutsche, die als beste Schauspielerin nominiert ist – und zwar mit einem Film, in dem sie nur Englisch und Französisch spricht. „Ich fand es erleichternd, weil ich manche Sachen nicht richtig machen kann“, sagte sie im Interview mit ProSieben. Man könne sich auf andere verlassen, die einen anleiten.

Am Teppich wurde sie auch vom Team des britischen Senders ITV interviewt. Angesprochen auf gleich zwei nominierte Filme, in denen sie mitspielt ("Anatomie eines Falls" und "Zone of Interest") sagte sie: "Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wahr ist!"

23.30 Uhr: Friedel habe sich "bisschen geschämt" für Nazi-Frisur

Der Schauspieler Christian Friedel, der im oscarnominierten "The Zone of Interest“ den KZ-Kommandanten Rudolf Höß spielt, ist wieder begeistern vom Ambiente rund um die Oscarverleihung. "Jetzt wieder herzukommen, das ist so crazy“, sagte er auf dem roten Teppich ProSieben. Zuletzt war er 2010 eingeladen, weil er zum Team von Michael Hanekes nominiertem Film "Das weiße Band“ gehörte.

Auf dem roten Teppich zeigte er sich in violettem Anzug – und sprach auch über den Look, den er für seine Rolle tragen musste: Für die Nazi-Frisur seiner Filmrolle - kahl rasierte Seiten - habe er sich einst bisschen geschämt. Aber: "Es ist wichtig, dass es nicht geklebte Glatze ist, sondern dass man wirklich diesen Haarschnitt trägt.“

23.00 Uhr: Hüller, Çatak, Wenders - Geht ein Oscar nach Deutschland?

Ein Jahr nach dem sensationellen Oscar-Erfolg des Antikriegsepos "Im Westen nichts Neues" mit vier Trophäen, darunter auch für den besten ausländischen Film, zeigen deutsche Filmschaffende in Hollywood dieses Jahr wieder eine starke Präsenz. Besonders drei Deutsche können sich dieses Jahr Hoffnungen auf einen der Goldjungen machen: Schauspielerin Sandra Hüller sowie die Regisseure Ilker Çatak und Wim Wenders. Für alle drei wäre es das erste Oscar-Gold.

Wim Wenders war bereits dreimal für einen Dokumentarfilm-Oscar nominiert, ging aber immer leer aus. Nun ist er im Alter von 78 erneut nominiert - für seinen poetischen Film "Perfect Days". Die Geschichte eines Mannes, der in Tokio als Toiletten-Reiniger arbeitet, ist für Japan in der Sparte "Internationaler Film" im Rennen.

Den Oscar in dieser Kategorie könnte mit dem Gesellschaftsdrama "Das Lehrerzimmer" aber auch nach Deutschland gehen. Der Berliner Regisseur Ilker Çatak macht darin eine Schule zum Schauplatz eines vielschichtigen Konflikts. Im Zentrum steht eine junge Lehrerin, die eine Diebstahlserie aufklären will.

Sandra Hüller hat mit ihrer Hauptrolle in dem Justizdrama "Anatomie eines Falls" schon jetzt ein Stück Oscar-Geschichte geschrieben. Die 45-Jährige ist die erste deutsche Schauspielerin mit einer Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin" seit den 1930er Jahren. Damals gewann die in Düsseldorf geborene und in Hollywood lebende Luise Rainer für ihre Rollen in "Der große Ziegfeld" (1937) und "Die gute Erde" (1938) zwei Oscars in Folge.

Auch ein zweiter Film, in dem Hüller die Hauptrolle spielt, hat Chancen auf Trophäen: "The Zone of Interest" ist in gleich fünf Kategorien nominiert, darunter "Bester Film" und "Bester internationaler Film".

22.30 Uhr: Wann die Oscarnacht losgeht und wo man es sehen kann

Wer die Oscars in Deutschland sehen will, muss lange wach bleiben oder sich einen Wecker stellen: Die Verleihung der Academy Awards in Los Angeles startet um 16 Uhr Ortszeit im Dolby Theatre - in Deutschland ist es dann Mitternacht in der Nacht von Sonntag auf Montag. Zum viertel Mal moderiert der Late-Night-Host Jimmy Kimmel. Im deutschen Fernsehen überträgt Pro Sieben und im Stream Joyn die Verleihung im Originalton.

Vorher laufen die Stars über den roten Teppich und zeigen ihre Outfits. BR24 tickert live zu allen News der Oscarnacht - von Gewinnern bis hin zu den Highlights und dem roten Teppich.

21.00 Uhr: Wer die größten Chancen hat

"Oppenheimer", der große Gewinner bei den Golden Globes, führt mit 13 Nominierungen auch das Rennen um die Oscars an - und könnte einen neuen Rekord aufstellen. Bislang konnten in der Oscar-Geschichte drei Filme je elf Oscars gewinnen: "Ben Hur", "Titanic" und "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs". Wenn "Oppenheimer" in zwölf oder mehr Kategorien abräumen würde, wäre das der neue Spitzenplatz.

Mit elf Nominierungen die zweitgrößten Gewinn-Chancen hat die skurrile Frankenstein-Adaption "Poor Things". Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" ist in zehn Kategorien nominiert.

"Barbie", der größte Kassenhit von 2023, geht zwar mit acht Nominierungen ins Rennen, auch für Nebendarsteller Ryan Gosling und als bester Film, aber ohne Hauptdarstellerin Margot Robbie oder Regisseurin Greta Gerwig, wofür es von Fans viel Kritik gab. Das hat Host Jimmy Kimmel sogar in einem gemeinsamen Video mit der Academy aufgegriffen.