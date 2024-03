Wer holt die Oscars 2024? Große Spannung vor der 96. Verleihung

Wenn die US-amerikanischen Medienhypes bestimmten, wer einen Oscar gewinnt und wer nicht, dann könnte Sandra Hüller am Sonntagabend in Los Angeles mindestens einen der begehrten Filmpreise – ihren ersten – bekommen. Seit Wochen wird die aus Thüringen stammende 45-jährige Schauspielerin gefeiert und in den höchsten Tönen gelobt. Noch bevor sie als "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle in dem Gerichtsdrama "Anatomie eines Falls" für den Oscar nominiert wurde, titelte das Branchenblatt "Hollywood Reporter", mit Sandra Hüller als Schauspielerin des Jahres. Hüller schreibt schon mit ihrer Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin" Geschichte: Zuletzt ist in den 1930er-Jahren eine Deutsche in dieser Kategorie nominiert worden.

Sandra Hüller, Ilker Çatak und Wim Wenders können auf Oscar hoffen

Noch ein zweiter Film mit Sandra Hüller darf auf den Oscar hoffen: "The Zone of Interest", das Auschwitz-Drama des britischen Regisseurs Jonathan Glazer ist in der Top-Kategorie "Bester Film" nominiert. Hüller spielt in dem verstörenden Film Hedwig Höß, die Ehefrau des KZ-Lagerkommandanten Rudolf Höß, die es sich mit ihren fünf Kindern direkt an der Mauer zum Todeslager in einem großen Haus mit Garten gutgehen lässt. "Man sieht den Pool, die Wasserrutsche, das Gewächshaus – was man nicht sieht, ist das, was auf der anderen Seite passiert", sagt Regisseur Glazer. Das Todeslager ist die ganze Zeit nur als eindringliche Tonspur präsent – als grauenerweckender Hintergrund zu dem gezeigten kinderreichen Familienidyll.

Sandra Hüller ist nicht die einzige Deutsche, die sich Hoffnung auf die begehrte Trophäe machen kann: Auch der in Berlin geborene Regisseur Ilker Çatak (40) ist mit seinem Gesellschaftsdrama "Das Lehrerzimmer" in der Sparte "Internationaler Film" für Deutschland im Rennen. Es geht um eine junge Lehrerin, die in einer Schule eine Serie von Diebstählen aufklärt und viel Einblick gibt in krasse Vorurteile auf deutschen Schulhöfen und gegenwärtige Debatten. Ilker Çatak steht allerdings in Konkurrenz mit Altmeister Wim Wenders (78), der mit seinem poetischen Film über einen Toilettenreiniger in Tokyo "Perfect Days" in der gleichen Kategorie für Japan ins Rennen geht.