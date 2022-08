Netflix-Serie "KLEO": Jella Haase nimmt Rache als Stasi-Killerin

Eine Autorenserie nach dem Showrunner-Konzept

Der Trailer zur Serie verspricht eine schnell geschnittene, blutige Agentenkomödie. Das ist „KLEO“ aber nicht. Die Actionszenen sind immer begleitet von einer absurden Komik und gerade deshalb so effektiv, weil sie so sparsam dosiert sind. Die Mischung zwischen Rachethriller, absurder Komik und Comic-Action geht zumindest in der ersten Hälfte der Staffel noch nicht komplett auf.

Das Autorentrio HaRiBo hat mit ihrer Serie „4Blocks“ den Serien-Boom auch in Deutschland gestartet. „KLEO“ ist nun die erste Serie, in der sie als Serienschöpfer im Intro direkt unter dem Titel genannt werden. Denn mit der Abgabe der Drehbücher ist ihre Arbeit im Gegensatz zu den meisten anderen Serien- und Filmproduktionen in Deutschland nicht getan. Die HaRiBos sind Showrunner und die kreative Teamarbeit am Set folgt ihrer Vision – nicht wie sonst in Deutschland üblich der des Regisseurs. „Wir waren die letztendlich Verantwortlichen in kreativer Hinsicht. Was bedeutet, dass wir natürlich mit Elena (Senft) zusammen die Bücher geschrieben haben, aber eben auch in allen Phasen der Entstehung in verantwortlicher Position beteiligt waren. Sprich vom Casting bis zur Auswahl der Regie, wir waren jeden Tag beim Drehen am Set. Wir haben bis zum letzten Tag der Mischung alles mit betreut. Also sehr umfangreich,“ erklärt Hanno Hackfort.