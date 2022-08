München: Wachmann zeigt israelischen Sportlern den Hitlergruß

Während der European Championships in München ist es zu einem antisemitischen Vorfall gekommen: Ein Sicherheitsmann zeigte einer Delegation aus Israel auf dem Münchner Olympiagelände am Dienstagabend den Hitlergruß. Der 19-jähriger Security-Mitarbeiter wurde sofort festgenommen, wie das Münchner Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte.

Die 16-köpfige Besuchergruppe aus Israel, bestehend aus Funktionären und Sportlern, wollte auf dem Olympiagelände die Gedenkstätten des Olympia-Attentats von 1972 besichtigen. Anlass war der 50. Jahrestags des Terroranschlags. Begleitet wurde die Delegation von mehreren Polizistinnen und Polizisten sowie von Vertretern des Veranstalters.

Polizei hat Tatverdächtigen sofort festgenommen

Einer der vier Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts habe die verbotene NS-Geste gezeigt, als die Delegation eine Brücke passierte, teilten die Beamten mit. Ein Polizist beobachtete die Tat und nahm den 19-Jährigen fest.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte kein Delegationsteilnehmer die Straftat wahrgenommen. Nach Angaben der Polizei stammt der 19-Jährige aus Berlin, ist im Besitz der Deutschen Staatsangehörigkeit, hat aber vermutlich arabische Wurzeln. Polizeilich ist er bislang nicht in Erscheinung getreten.

Spaenle: Fall "in besonderer Weise unerträglich"

Der Antisemitismus-Beauftragte des Freistaates Bayern, Ludwig Spaenle, verurteilte den Vorfall. "Vor allem Ort wie auch die Zeit machen diesen Vorfall in besonderer Weise unerträglich." Wichtig sei, dass die Ermittlungsorgane nun tätig werden, so Spaenle. Derzeit, also wenige Tage vor dem offiziellen Gedenktag an das Olympiaattentat von 1972, bei dem elf israelische Sportler und Funktionäre ermordet wurden, gebe es ein besonderes Bewusstsein Judenfeindlichkeit und für das Attentat auf diesem Gelände, so Spaenle. "Wir haben aktuell eine besonders aufgeladene Situation." Verschärft werde sie durch die Debatte um die Teilnahme der Opferfamilien. Nach einem Streit um eine angemessene Entschädigung der Opfer hatten die Familien ihre Teilnahme an der offiziellen Gedenkveranstaltung abgesagt.

Generalstaatsanwaltschaft hat den Fall übernommen

Tatsächlich liegt der Fall bereits bei Oberstaatsanwalt Andreas Franck, dem Antisemitismusbeauftragten der Generalstaatsanwaltschaft München. Dem 19-Jährigen werde demnach vorgeworfen gegen Artikel 86a verstoßen zu haben. Dieser Artikel untersagt es, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu verwenden. "Wir stehen aber erst am Anfang der Ermittlungen", sagte Franck im Gespräch mit BR24.

Man nehme den Tatvorwurf der Judenfeindlichkeit in Anwesenheit von israelischen Sportlern und Funktionären sehr ernst, das genaue Tatmotiv müsse aber erst ermittelt werden, so der Staatsanwalt weiter. Die Konstellation aus Zeit und Ort deuteten aber "sehr auf einen antisemitischen, judenfeindlichen Tathintergrund hin". Dies sei "nicht rechtskräftig, aber augenfällig und offensichtlich."

Mitarbeiter verliert Akkreditierung und wird überprüft

Laut Oberstaatsanwalt Franck wurde der Tatverdächtigen seine Akkreditierung für die European Championships entzogen. Auch sei zweifelhaft, ob der 19-Jährige weiter als Security arbeiten darf. Sicherheitsdienstmitarbeiter würden grundsätzlich einer Zuverlässigkeitsprüfung vom Gewerbeamt unterzogen. Auch das werde nun nochmal bei dem tatverdächtigen überprüft.

Gegen die restlichen drei Kollegen des Tatverdächtigen Security-Mitarbeiters, die ebenfalls anwesend waren, liegt nach jetzigem Kenntnisstand nichts vor. Der Veranstalter der European Championships hat trotzdem sofort allen vier Männern die Akkreditierung entzogen. Sie werden bei den bis Sonntag laufenden Wettbewerben nicht mehr eingesetzt.