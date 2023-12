"Moping in Style" - Das Tribute-Album für Adam Green

Kreative Cover

Die Königsdisziplin beim Covern ist natürlich: die kreativste Neu-Interpretation. Der gerade gehörte Ben Kweller ist dafür ein heißer Anwärter auf "Moping in Style", der das reduzierte Akustikgitarren-Original zur bedrohlich epischen Mörderballade umgemodelt hat - und damit laut Adam Green erst zeigt, was wirklich in diesem Song steckt. Oder der Albumcloser, "Musical Ladders" - in einer "Riders on the Storm"-Variante, stilecht von einer "The Doors" Coverband interpretiert. Am interessantesten wird’s aber beim genau entgegengesetzten Ansatz: Wenn Greens Schabernack eben nicht verstärkt wird - sondern eiskalt gekillt. Wie in dieser Version von "Drugs" - die Kyp Malone aufgenommen hat, Sänger und Gitarrist der Band "TV on the Radio".

Zeitlose Songs neu interpretiert

Vielleicht erspielen sich Greens Songs so sogar ein neues und jüngeres Publikum, so ganz ohne ihre typische Nullerjahre Ironie. Ganz sicher sind diese klamauklosen Versionen aber der Beweis, was für ein herausragender und zeitloser Songwriter Adam Green tatsächlich ist.

Insgesamt 26 Neu-Interpretationen befinden sich auf der Platte - und klar, nicht alle reißen sich kreativ ein Bein aus. Schön ist es aber trotzdem, so muckelig am Lagerfeuer mit Father John Misty, Jenny Lewis oder Herman Dune. Oder der Band, bei der man viel eher mit einer Tribute-Platte gerechnet hätte, dank ihrer berüchtigten Drogen-Ausschweifungen: Die "Libertines".

Moping in Styles 77 Minuten Spielzeit sind ein perfekter Einstieg in Adam Greens musikalische Welt, die so versponnen ist, so abwechslungsreich und ab und an regelrecht brillant, dass man sich als Fan der ersten Stunde, dem wie so vielen irgendwann das Interesse abhanden gekommen ist, schon irgendwann an den Kopf langt: Wie hab ich die Zehnerjahre eigentlich rumgebracht, so ganz ohne Adam Green.