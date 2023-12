Die besten Serien des Jahres 2023

The Curse (Paramount+)

Genre: Mockumentary mit Twist

Darum geht’s: Asher (Nathan Fielder) und Whitney Siegel (Emma Stone) bauen in Española, New Mexico, nachhaltige und komplett verspiegelte Architektenhäuser und lassen sich dabei mit Kameras begleiten – für ihre Reality-Show "Fliplanthropy". Sie halten sich für kulturell sensibilisiert und aufgeklärt, wollen gute Gentrifizierer sein und die lokale Bevölkerung, viele davon indigen und mexikanisch-stämmig, unterstützen und neue Jobs für sie schaffen.

Das ist leichter getan als gesagt. Asher und Whitney werden nicht nur von ihren eigenen Ambitionen fehlgeleitet, sondern auch von ihrem skrupellosen Producer Dougie (Ben Safdie), der für gutes Filmmaterial alles tut. Zum Beispiel die Beziehung der beiden torpedieren.

Darum gehört "The Curse" auf die Watch-List: "The Curse" vom Schöpfer-Duo Nathan Fielder und Ben Safdie wird zwar als Comedy-Serie vermarktet, doch zum befreienden Lacher kommt es nur selten. Diese ganz eigene Art von Fremdscham-Humor hat der kanadische Comedian Nathan Fielder in den letzten Jahren mit quasi-dokumentarischen Serien wie "The Rehearsal" perfektioniert. Fielder ist besessen von der Idee des Authentischen und verfolgt diesen Ansatz auch in "The Curse".

Das Seherlebnis ist allerdings oft so unerträglich, dass man sich am liebsten in die Tiefen des Sofas verkriechen möchte, nur um der unangenehmen zwischenmenschlichen Spannung zu entgehen. Wer diesen unbehaglichen Blick in die eigenen Abgründe aushält, wird belohnt – mit einer schlauen, unheimlich zynischen und zuweilen sehr seltsamen Gesellschaftssatire.