Mit Geschichten ins neue Jahr: Erzählkunst-Festival in Nürnberg

Alle zwei Jahre zum Dreikönigstag kommen Erzähler und Erzählerinnen fünf Tage lang mit ihren Geschichten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus nach Nürnberg. 2021 konnte das "Erzählkunst-Festival Zauberwort" wegen Corona nicht stattfinden. Dieses Jahr aber wollen die Erzählerinnen und Erzähler ab heute bis zum 9. Januar erzählen. Mit kleinen und großen Zuhörerinnen "trotzen sie der Corona-Tristesse und fliegen auf den Flügeln der Fantasie davon", heißt es in der Ankündigung.

Erzählkunst-Festival: Filme in den Köpfen der Zuhörer

Das Erzählkunst-Festival ist aus Sicht von Initiator Michael Zirk ein Festival für alle. Auch in Zeiten von Streaming-Diensten und 3D-Kinos hätten gute Geschichten ihre Faszination nicht verloren. "Der Vorteil beim Erzählen ist, dass die Filme nicht an der Leinwand laufen, sondern in den Köpfen der Leute", so Zirk. "Jeder ist sein eigener Regisseur, seine eigene Regisseurin und baut sich seinen Film, wie er ihm oder ihr gefällt".

Auch Geschichten aus anderen Ländern

Auch wenn die Hauptsprache Deutsch sei, hätten einige der Geschichtenerzähler ihre Wurzeln in anderen Ländern, wie Österreich, Niederlande, Luxemburg und Gambia. Das werde nicht nur in den Geschichten spürbar, sondern auch bei Veranstaltungen wie "Sprachklang", wo die Erzähler und Erzählerinnen in ihren Muttersprachen und Heimatdialekten sprechen. Mithilfe einer kurzen Zusammenfassung auf Deutsch lasse sich der Inhalt verstehen.

Lange Erzählrunden mit Musik

Die langen Erzählabende in der Tafelhalle werden wegen Corona zu jeweils zwei Erzählrunden (Mittwoch, 5. Januar, und Freitag, 7. Januar) pro Abend umgebaut. Das biete den Vorteil, dass man an einem Abend alle Erzählerinnen und Erzähler mit ihren unterschiedlichen Erzählstilen, verschiedenen Stimmen und Geschichten erleben könne, so die Organisatoren. Die Musik dazu machen die Nürnberger Pianistin Hilde Pohl und der Bonner Klezmer-Musiker Georg Brinkmann. Das Erzählkunstfestival wird heute Abend um 17.00 Uhr im Foyer der Tafelhalle in Nürnberg eröffnet. Besucher müssen geimpft und genesen sein und zusätzlich einen Schnelltest vorweisen. Für einige Veranstaltungen gibt es noch Karten.

Poetry Slam am Dreikönigstag

Im Rahmen von "Zauberwort 2022" findet zum fünften Mal eine Poetry Slam Show statt. Unter dem Motto "Three Kings and one Queen of Poetry Slam" treten am Dreikönigstag vier Slammer ans Mikrofon (Donnerstag, 6. Januar, 18.00 Uhr und 21.00 Uhr). Auf dem Programm stehen auch Geschichten für Kinder.

Veranstalter des Festivals sind die "ErzählBühne", die Tafelhalle und das Künstlerhaus im KuKuQ, das Kulturbüro Muggenhof in der Kulturwerkstatt Auf AEG und das Kulturzentrum im Krakauer Haus.