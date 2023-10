Globe Coburg: Erste Premiere auf neuer Bühne

Am Samstag ist es so weit. Im neuen Globe Theater findet die erste Premiere statt. Das Landestheater bringt in der Ausweichspielstätte die Shakespear-Aufführung "Was ihr wollt" auf die Bühne. Regie führt die gebürtige Lichtenfelserin Jana Vetten.

Für sie und das Ensemble waren die Vorbereitungen und Proben für "Was ihr wollt" in der neuen Coburger Kulturstätte eine spannende Herausforderung. Man erarbeite sich dabei den Raum komplett neu, es sei eine Art Entdeckungsreise, sagt Vetten im Gespräch mit BR24.

"Feuchtfröhlicher Verwechslungsreigen" im Globe Coburg

Alle hätten sehr große Lust darauf und man freue sich schon sehr, dem Publikum das Stück im neuen "Globe" zeigen zu können, so Vetten. In dem Stück geht es um die Wirren der Liebe und des Lebens, hervorgerufen durch die Trennung der Zwillingsgeschwister Sebastian und Viola. Ein großes Theaterensemble des Landestheaters Coburg bringe den "feuchtfröhlichen Verwechslungsreigen" auf der sagenhaften Insel Illyrien spielfreudig auf die Bühne, heißt es in der Mitteilung des Theaters.

Auftakt für mehrere Shakespeare-Stücke

Die Premiere von "Was ihr wollt“ ist der Auftakt für mehrere Stücke Shakespeares im neuen "Globe", das in Anlehnung an das historische Globe Theatre in London gebaut wurde. Das Premierenstück ist bis Anfang April 2024 im "Globe" in Coburg zu sehen, für den Auftakt am Samstagabend sind noch Karten erhältlich.

Vor einer Woche war das Globe Coburg nach drei Jahren Bauzeit feierlich eröffnet worden. Die neue Kulturstätte dient während der Generalsanierung des Landestheaters als Interimsspielstätte. Auch danach soll das "Globe" für Aufführungen und kulturelle Anlässe genutzt werden.