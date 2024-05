"Little Bird": Kanadische Behörden zerstören indigene Familien

Doch Esther setzt sich durch. Sie findet ihre Geschwister und tastet sich zusammen mit ihnen immer wieder an die vergangenen 18 Jahre heran. Eine Zeit, deren entscheidende Momente als rasant montierte Erinnerungsfetzen in der Serie immer wieder aufblitzen, hochtauchen und wegschwimmen.

Drehbuchautorin: "Jeder von uns ist betroffen von kolonialer Gewalt"

Die vor und zurück springende Dramaturgie berührt, ebenso wie die Regie, die ihre Protagonisten auch mal frontal in die Kamera blicken lässt. Traurig, anklagend. Nicht zufällig, denn in "Little Bird" hat fast die ganze Besetzung einen indigenen Hintergrund. So gelingt ein besonders authentischer Blick, der den Zuschauer von Anfang an in seinen Bann zieht. Die Drehbuchautorin Jennifer Podemski hat einen jüdisch-indigenen Ursprung. "Jeder von uns ist betroffen von kolonialer Gewalt und jeder Schauspieler hatte eine persönliche Verbindung zu der Story", sagt Podemski im BR-Interview. "Es war sehr herausfordernd. Wir hatten einen Traumatherapeuten am Set. Letztendlich mussten wir alle aufeinander aufpassen. Es war sehr, sehr hart, aber wir wussten, dass das, was wir tun, so wichtig ist und dass es eine Geschichte ist, die erzählt werden muss."