Ein Fernseh-Ereignis: Die ARD-Serie "Kafka"

Franz Kafka hat nur eine einzige Lesung außerhalb Prags bestritten. Sie fand in München statt. "Phantastischer Übermut", schrieb er später, habe ihn dazu verleitet, der Einladung in die Galerie Goltz in der Brienner Straße zu folgen. Am 10. November 1916 las Kafka dort seine Erzählung "In der Strafkolonie" – "ein großartiger Misserfolg": Einige Dutzend fröstelnde Zuhörer, "die meisten in Mänteln (auch in München herrschte Kohlennot)" – "kein leeres Ofenloch kann kälter sein" -, konnten dem, was Kafka hier bot, nichts abgewinnen. Nur einer, auch er ein Dichter, war begeistert: Rainer Maria Rilke.

"Zu lang, zu wenig fesselnd" sei das Ganze geraten, schrieb die München-Augsburger Zeitung, eine andere Gazette meinte, Kafka sei "ein recht ungenügender Übermittler". Kafka notierte, er hätte seine "kleine schmutzige Geschichte" besser nicht lesen sollen. Damit nicht genug: Kafka stritt sich in München auch noch mit seiner Verlobten Felice Bauer in einer Konditorei.

Auf der Basis von Reiner Stachs Biografie

Nur eines konnte Kafkas Herz erwärmen: Dass Rilke in München seine Geschichte "Der Heizer" mit "etwas sehr Liebenswürdigem" bedacht habe. Das alles wissen wir dank Reiner Stachs epochaler, minutiös recherchierter dreibändiger Kafka-Biografie. Auf der basiert die von Daniel Kehlmann und David Schalko geschriebene Serie "Kafka", die uns in sechs Episoden in herausragender Weise das mit seiner Literatur so eng verflochtene Leben des Schriftstellers vor Augen führt.

Schalko sagt im Gespräch, Stachs voluminöse Bücher "Kafka. Die Jahre der Entscheidungen" (2002), "Kafka. Die Jahre der Erkenntnis" (2008) sowie "Kafka. Die frühen Jahre" (2014) seien die beste Schriftsteller-Biografie, die er je gelesen habe: "Sie hat mir einen völlig neuen Blick auf Kafka ermöglicht. Und auch die Art, wie er über Zeitgeschichte erzählt, wie darin schon fertige Film-Szenen vorhanden sind, hat mich fasziniert. Ich wusste, wenn ich jemals dieses gefährliche Genre, das man mit dem furchtbaren Wort Biopic bezeichnet, anfasse, dann nur auf der Grundlage dieser Biografie."

Früh schon sicherte er sich die Option auf die Verfilmung. Nun liegt sie vor. Bei der Entstehung der Serie "Kafka" war der 1951 geborene Kafka-Forscher Stach als Berater tätig. Kafkas "Gier nach Biographien" sei "notorisch" gewesen, erzählt Stach. An der Verfilmung dieser Lebensschilderung dürfte Kafka selbst seine Freude gehabt haben.

Eidinger, Hübner, Ofczarek, Basman – große Schauspielkunst

So fand auch jene legendäre Münchner Lesung Eingang in Schalkos Serie, die bis in die kleinsten Nebenrollen hinein mit lauter hochkarätigen Schauspielern besetzt ist. Lars Eidinger verkörpert ätherisch und mit traurigem Walrossbart den Kafka verehrenden Schriftsteller-Kollegen Rilke. Charly Hübner ist ein perfekt besetzter Ernst Rowohlt, der als Bonvivant immerzu im Verleger-Gespann mit Kurt Wolff (Laurence Rupp) Kafkas Freund und Förderer Max Brod (großartig: David Kross) im Restaurant empfängt.

Nach Kafkas Tod sollte dieser Brod Kafkas Manuskripte vor den Nazis retten. Der Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, bereits 2011 in Schalkos Erfolgsserie "Braunschlag" genial, gibt Kafkas Vater Hermann als sanft brodelndes Monster am häuslichen Abendbrottisch, dessen Sohn ihn zur Weißglut treibt, weil er nach der sogenannten Fletcher-Methode das Essen wieder und wieder kaut und mahlt (nur eine von vielen Marotten Kafkas).

Die Hauptrolle spielt der 34-jährige Schweizer Joel Basman – eine ideale Besetzung, wie sich herausstellt. Nicht allein aufgrund der physiognomischen Ähnlichkeit. Hinzu kommt eine "seelische Ähnlichkeit", die laut Schalko dazu führt, "dass man das Gefühl hat, das ist Franz Kafka". In der Tat vermag Joel Basman Kafkas alles einfrierenden Blick, seinen auf alles niedergehenden "Eisregen der Reflexion" (Stach) auf unvergessliche Weise zu zeigen. Ebenso aber auch Kafkas spitzes Lachen: Ein "lachender Kinogänger" z.B. ist er ja seinem zu Tode zitierten Tagebucheintrag "Im Kino gewesen. Geweint" vom 20. November 1913 zum Trotz durchaus auch gewesen.