Kulturjahr 2023: Skandale, Verbote und mangelnde Gesprächskultur

Zum Beispiel die Schriftstellerin Jagoda Marinic. Sie macht sich Sorgen um unseren Umgang – und sagt: "Unsere Debattenkultur ist aus meiner Sicht an einem Punkt, wo ich mich frage, ob wir wirklich noch Debatten führen, oder ob wir letztlich mittels der Debatten Freunde und Feinde ausmachen wollen, statt irgendwie Themen voranzubringen und Konsens zu suchen."

Wie miteinander umgehen? Wie streiten? Was tun, damit Lagerdenken und Unversöhnlichkeit, damit Hass und Häme nicht Besitz ergreifen von uns und unseren Begegnungen? Das große Thema 2023, auch in der Kultur. Und leider begann das Jahr in der Hinsicht ziemlich kacke. "So schnell konnte ich gar nicht gucken, hatte ich diese Tüte mit Hundekot in meinem Gesicht", erzählt Wiebke Hüster. "Der hat die im Nullkommanichts aus der Tasche gezogen und sie mit der offenen Seite auf meine rechte Wange geknallt und verrieben."

2023, das war auch: Hundekot im Gesicht einer Kritikerin

Die Kulturkritikerin Hüster wurde im Februar in ihrer Würde und Unversehrtheit angegriffen von einem Choreografen, dem ihre Kritiken nicht gefallen hatten. Im August hatte dann auch der Maestro verstanden, um wie viele Schritte er zu weit gegangen war: "Ich bin entsetzt und traurig, dass ich mit einer solchen Tat nun auch Teil des Schlechten bin." Ein Satz, der zeigt, dass es aus jeder Verbohrtheit einen Ausweg gibt: Sich selbst infrage stellen. Erkennen, wo man andere verletzt. Fehler zugeben, Uneinigkeit zulassen. Nicht so schnell beleidigt sein.

"Ich kann mich gar nicht daran erinnern, in früheren Diskussion, Debatten, auch im Fernsehen oder so – dass da je jemand beleidigt war", sagt TV-Philosoph Richard David Precht. "Heute gibt es Millionen Menschen, die unglaublich versessen darauf sind, beleidigt zu sein – egal, was man sagt."

Mit Andersdenkenden diskutieren? Lieber nicht

"Warum wir nicht gern mit Andersdenkenden diskutieren" – so hieß im März eine Podcast-Folge der beiden Profiplauderer Precht und Lanz. Zwei Herren also, die den Verfall der Debattenkultur womöglich eher befördern als bremsen. Im Oktober dann geriet ihr Podcast massiv in die Kritik – weil Precht dort (in einer anderen Folge) die ältesten Vorurteile über Juden nachplapperte. Vielleicht eher gedankenlos als böswillig – und doch: antisemitisch.

Ob Precht seine Kritiker insgeheim für bloß beleidigt hält, weiß nur er. Recht jedenfalls hatten sie: Wer gerade über Juden spricht, sollte sehr genau prüfen, was er oder sie sagt. Nicht aus Angst, "gecancelt" zu werden – sondern, weil Worte Folgen haben. Weil sie, wenn es die falschen sind, ein Klima schaffen, in dem Respekt verloren geht.

"Die öffentliche Debatte ist seit dem Angriff [der Hamas] aufgeheizt, mitunter verworren. [...] Zuviel scheint mir zu schnell vermischt zu werden." Vizekanzler Robert Habeck