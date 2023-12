Die Welt verstehen: Das war das Kinderbuchjahr 2023

Zari und Nivaan – Die Geschichte einer Flucht von Kilian Leypold und Nour Altouba

Zari und Nivaan müssen mit ihrer Familie ihr Zuhause verlassen. In der Eile packen sie nur das Nötigste: Zar's Taschenlampe, geschenkt zum achten Geburtstag, und Nivaans Gummi-Kobra. Als Nivaan sein Holzschwert vergisst, können sie nicht einfach umkehren, denn Onkel Kurus erzählt von rollenden Panzern in ihrer Heimat. Doch Zari spendet Nivaan Trost, indem sie ihm ihre geliebte Taschenlampe schenkt: "Ein Lichtschwert", verspricht sie. Ein Erstlese-Buch, das kindgerecht über das Thema Flucht spricht und damit auch Empathie für Klassenkameraden und -kameradinnen weckt, die eine ebensolche erlebt haben. Altersempfehlung: ab sechs Jahren.

Erschienen bei Carlsen, 5,99 Euro

Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück von Zoran Drvenkar

Der Großvater ist seit Kais Kindheit ein Held. Schließlich war er im Krieg und weiß alles über wahre Kameradschaft. Doch als der Großvater er an Demenz erkrankt, drängt plötzlich die Zeit: Kai will die Erinnerung seines Helden bewahren. Im Gespräch wandeln Opa und Enkel durch Inseln der Erinnerung. Und die decken auf, dass der alte Mann seine eigene Geschichte über Jahrzehnte hinweg anders dargestellt hat, als sie tatsächlich war. Dieses Buch beschönigt nichts, ist daher eher zum Vorlesen, als zum Selbstlesen geeignet. Dann aber kann es eine wertvolle Basis für eigene Gespräche sein. Altersempfehlung: ab elf Jahren.

Erschienen beim Hanser Verlag, 17 Euro

In einem alten Haus in Berlin von Kathrin Wolf

Berlin,1871: Die Apothekerfamilie Schwartz bezieht eine großzügige Wohnung in ihrem neuen Haus. Ein Haus, das zum Schauplatz von 150 Jahren deutscher Geschichte werden soll: von der Kaiserzeit über die Weltkriege bis hin zum Mauerbau und Mauerfall. Was bedeutet all das für den Alltag der Familie Schwartz, die das Haus in fünf Generationen bezieht? Das Wimmelbuch nimmt uns mit in die Küche und den Keller, die Dachwohnung und das Kinderzimmer und zeigt so eindrücklich auf: Krieg ist nicht etwas, das weit weg passiert, Krieg hat es auch in Deutschland einmal gegeben. Zum Glück ist er vorbei. Altersempfehlung: ab elf Jahren.

Erschienen bei Gerstenberg, 28 Euro