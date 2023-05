"Wir halten die Wahrheit aus": US-Staat will Buch-Zensur ahnden

Der Weltanschauungskampf in US-Büchereien geht in eine neue Runde: Seit langem drängen fundamentalistische Republikaner darauf, ihnen unliebsame Literatur aus öffentlichen Bibliotheken zu entfernen. Ihr Zorn richtet sich vor allem gegen "Gender"-Literatur, die sie für gesellschaftsverändernd und gefährlich halten. Eltern sollen entscheiden können, mit welchen Titeln ihre Kinder in den Schulen konfrontiert werden. Gegen diese Tendenz stemmt sich nun der erste von den Demokraten regierte US-Bundesstaat. Der Gouverneur von Illinois, Jay Robert "J.B." Pritzker (58), kündigte an, ab Januar 2024 ein Gesetz in Kraft treten zu lassen, das zuvor von beiden Kammern des Regionalparlaments verabschiedet worden war. Demnach verlieren Büchereien ihre staatliche Unterstützung, wenn sie aus "parteilichen oder doktrinären Gründen" Titel aus dem Bestand nehmen.

Initiator des Gesetzes war der auch für die Bibliotheken zuständige Secretary of State von Illinois, Alexi Giannoulias. Er begründete seinen Vorstoß damit, dass es unerträglich sei, die "Freiheit von Ideen" einzuschränken. Es sei auch nicht hinnehmbar, wenn einzelne Personen darüber entscheiden könnten, welche Bücher in den Regalen der öffentlichen Büchereien stünden: "Nur weil die Bücher nicht auf dem Stadtplatz verbrannt werden, ist ihre Entfernung noch lange nicht akzeptabler."

"Neutralität hilft dem Unterdrücker"

Gouverneur Pritzker sagte: "In Illinois halten wir die Wahrheit aus, wir nehmen sie an und gehen mit ihr voran. Bücher zu verbieten ist ein verheerender Versuch, unsere Geschichte und die authentischen Geschichten vieler Bürger auszulöschen." Damit steht Pritzker in direkter Opposition zum Amtskollegen in Florida, Ron DeSantis, der auch als republikanischer Präsidentschaftskandidat im Gespräch ist.

Er profilierte sich als Kämpfer gegen unliebsame Medieninhalte und liegt deswegen im Dauer-Clinch mit dem Disney-Konzern, der in Florida einen Freizeitpark betreibt und für Vielfalt wirbt. Zuletzt war in Florida ein Gesetz in Vorbereitung, wonach Schul-Büchereien jeden Titel, über den sich jemand beschwert, innerhalb von fünf Tagen aus dem Regal entfernen müssen. Das war als "Erweiterung der Elternrechte" bezeichnet worden. Außerdem soll Lehrern ausdrücklich untersagt werden, Schüler danach zu fragen, ob sie die männliche, weibliche oder eine neutrale Anrede bevorzugen.

Während DeSantis damit um die republikanische Basis wirbt und immer wieder aufs Neue "Familienwerte" beschwört, hatte Pritzker schon Mitte Februar in seiner jährlichen Rede in der Haushaltsdebatte pathetisch gegen das "Auslöschen von Ideen" gewettert: "Wir müssen immer Partei ergreifen. Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer. Schweigen ermutigt den Peiniger, niemals den Gequälten." Es werde alles "bedeutungslos", wenn Kindern untersagt werde, über ihre Homosexualität zu sprechen. Dafür gab es stehende Ovationen.

Streit um Drag-Queen-Lesungen

Die Republikaner hatten argumentiert, Bücher mit "pornographischem" oder "obszönem" Inhalt dürften nicht in Kinderhände geraten. Außerdem sollten die jeweiligen lokalen Behörden darüber entscheiden, welche Titel jeweils ausleihbar sein sollten. Den Bürgern solle zwangsweise eine "Ideologie" aufs Auge gedrückt werden. Konkret äußerten Republikaner die Befürchtung, dass Büchereien, die keine "Drag Queen"-Lesungen erlauben, künftig ihre Subventionen verlieren könnten. Seit 2015 werben Drag Queens, also aufwändig gestylte Personen, darunter homosexuelle Männer und "nichtbinäre" Menschen, bei unterhaltsamen Auftritten in Büchereien für Vielfalt und die Freude am Lesen ("Drag Queen Story Hour").

Laut American Library Association, dem Lobbyverband der öffentlichen Büchereien, gab es im vergangenen Jahr US-weit rund 1.200 Fälle von versuchter "Buch-Zensur", doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Auch in Illinois seien 43 Fälle verzeichnet worden, wobei es meist um Titel über nicht-heterosexuelle Personen, Schwarze, Indigene oder People of Color gegangen sei. Illinois gibt umgerechnet rund 55 Millionen Euro jährlich für seine Büchereien aus.