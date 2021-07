Kein Fränkischer Sommer: Scheiterte das Musikfestival am Geld?

"Mich hat die Meldung wie der Blitz getroffen", sagt die Leiterin der BR-Musikabteilung im BR-Studio Nürnberg, Ursula Adamski-Störmer. Gestern, nur drei Tage vor Beginn des Festivals klassischer Musik, hatte der Bezirk Mittelfranken mitgeteilt, dass die Veranstaltungsreihe ausfällt. Der Vertrag mit Intendant Julian Christoph Tölle wird aufgelöst. Gesundheitliche Gründe und Differenzen auf persönlicher Ebene in der Vergangenheit seien der Anlass dafür, so der Bezirk in seiner Pressemitteilung. Auf Nachfragen nach den genauen Gründen habe sie keine Antwort bekommen, berichtete Adamski-Störmer im Gespräch mit der Bayern 2-Regionalzeit. Am Freitag (02.07.21) sollte der Fränkische Sommer eigentlich mit einem Konzert der bekannten Weltmusik-Formation Quadro Nuevo in Rothenburg ob der Tauber beginnen.

BR-Musikchefin: Absage des Fränkischen Sommers "ein Desaster"

Aus Sicht von Ursula Adamski-Störmer ist die kurzfristige Absage des Fränkischen Sommers ein Unding. "Es ist ein Desaster, es ist eine renommierte Veranstaltung". Julian Christoph Tölle, der seit fast zehn Jahren im Amt sei, habe seinen Job nach anfänglicher Suche nach dem richtigen Programm gut gemacht. "Er hat sich gefunden, er hat tolle Leute, tolle Ensembles, insbesondere auf dem Gebiet der alten Musik, nach Mittelfranken gezogen und hat das Festival auf eine moderne Weise wiederbelebt und weiterentwickelt", erklärte die Musikjournalistin.

Finanzierung des Musikfestivals war nie wirklich gesichert

Ursula Adamski-Störmer hat jedoch eine Vermutung, warum das Festival so kurzfristig gestrichen wurde: Ihrer Meinung nach geht es schlicht ums Geld. Der Fränkische Sommer sei zu teuer und die Finanzierung nicht sicher. Die dreimonatige Veranstaltungsreihe mit Konzerten in Kirchen, Schlössern und Burgen überall in Mittelfranken werde über die Bezirksstiftung bezahlt. In Zeiten, wo das Geld auf der Bank so gut wie keine Zinsen abwirft, könne die Stiftung ihren Grundstock aber nicht vermehren. Geld aus dem Bezirkshaushalt sei ausdrücklich nicht vorgesehen.

"Der Bezirk Mittelfranken hat explizit in seinen Statuten festgelegt, dass der Fränkische Sommer nicht aus Haushaltsmitteln finanziert werden darf. Da sehe ich einen Konstruktionsfehler. Zu den Aufgaben eines Bezirks gehört nicht nur die Förderung einer sozialen Infrastruktur, sondern auch explizit der kulturellen Infrastruktur. Die finanzielle Ausstattung des Festivals war schon immer defizitär". Ursula Adamski-Störmer, Leiterin der Musikabteilung im BR-Studio Nürnberg

Fränkischer Sommer hat ein treues Publikum

Schon unter Intendant Wolfgang Riedelbauch habe es immer wieder Auseinandersetzungen ums Geld gegeben. Dabei sei der Fränkische Sommer ein ambitioniertes Musikfestival mit einem treuen Publikum, das den Charme der Konzerte in Burgen, Kirchen und lauschigen Plätzen mag – auch wenn es mit 6.000 Zuschauern im Jahr kein großes Festival sei. Eine Refinanzierung durch den Verkauf von Eintrittskarten sei nicht möglich. "Ich verstehe es nicht, warum man das Festival nicht auf solide, finanzielle Füße stellt", meint Adamski-Störmer.

Schon gekaufte Eintrittskarten können zurückgegeben werden

Der Bezirk Mittelfranken teilt mit, dass alle schon gekauften Eintrittskarten zurückgegeben werden können. Der Preis werde erstattet. Spätestens im Herbst soll entschieden werden, wie es mit dem Fränkischen Sommer, den es in der Form seit 2002 gibt, weitergeht.