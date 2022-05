Grimme-Preis für BR-Produktion "Geliefert" mit Bjarne Mädel

Ein alleinerziehender Paketzusteller, der es trotz aller Schwierigkeiten schafft, sich selbst treu zu bleiben. Diese Geschichte des niemals müden Zulieferers Volker aus Regensburg, mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle, hat offensichtlich auch die Jury des diesjährigen Grimme-Preises bewegt. Der Film „Geliefert“, eine Co-Produktion von BR und arte, bekommt den begehrten Preis in der Kategorie Fiktion.

Regisseur und Drehbuchautor Jan Fehse sei "ein realistischer Blick auf das moderne Prekariat gelungen, in dem auch die Pandemie anklinge“, begründete die Jury ihre Entscheidung: „Mit dem alleinerziehenden Vater, der an sich zweifelt, der schuftet und dem es doch nicht gelingt, sich und seinem Sohn ein finanziell abgesichertes Leben zu ermöglichen, zeigt der Film uns immer auf Augenhöhe mit seinem Protagonisten, wie die Arbeits- und Lebenswelt vieler Menschen in Deutschland aussieht.“ Fehse erzähle dabei realistisch und glaubwürdig von Figurenkonstellationen und Familienkonflikte, die nicht alltäglich im Fernsehen zu sehen sind. Daran habe auch der Hauptdarsteller Bjarne Mädel durch sein facettenreiches Schauspiel einen großen Anteil. Die Zuschauer würden dabei unmittelbar ins Geschehen hineingezogen: „Wir sind diejenigen, die bestellen, die die Arbeitsbedingungen der Paketzustellenden hinnehmen und nicht hinterfragen.“

"Berührende, aber keine rührseligen Bilder"

Der Film wurde vergangenes Jahr erstmals im Rahmen des FilmMittwoch im Ersten gezeigt. Die nächste Ausstrahlung von "Geliefert" ist für Herbst 2022 im BR Fernsehen geplant: "‘Geliefert‘ erzählt von den Mechanismen der Paketzusteller-Branche in unserer Gesellschaft. Der Film findet dafür berührende, aber keine rührseligen Bilder, er zeichnet eine komplexe Lage, ohne zu moralisieren und überzeugt mit einem Gespür für leise Töne und feinem Optimismus", sagt Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie. "Wir freuen uns über die Auszeichnung des Grimme-Instituts und gratulieren Regisseur und Autor Jan Fehse, Hauptdarsteller Bjarne Mädel und allen weiteren Beteiligten auf das Herzlichste!"

Die Grimme-Preise wurden am Dienstag bekannt gegeben, die Verleihung ist für Freitag, 26. August, im Theater der Stadt Marl geplant.