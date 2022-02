58. Grimme-Preis Fünf Grimme-Preis-Nominierungen für den BR

In der Kategorie Fiktion ist der Fernsehfilm "Geliefert" (BR/ARTE) von Regisseur Jan Fehse benannt. Eine weitere Nominierung geht an Dominik Grafs Polizeiruf 110 "Bis Mitternacht" für den Schnitt der Filmeditorin Claudia Wolscht. In der Kategorie Information und Kultur wurden nominiert: die vierteilige Doku-Serie "Die Sache mit den Juden" über Ressentiments gegen Juden in Deutschland und "Wirecard – Die Milliarden-Lüge", ein Dokumentarfilm über einen der größten Finanzskandale aller Zeiten. In der Kategorie Kinder und Jugend/Spezial kann die Produktion "Die Frage" vom BR für funk auf eine Auszeichnung hoffen. Die Verleihung der Grimme-Preise ist für Freitag, 26. August 2022, im Theater der Stadt Marl geplant .

Nominierungen in der Kategorie Fiktion:

"Geliefert"

Spezial für Claudia Wolscht für den Schnitt von Polizeiruf 110: "Bis Mitternacht"

Nominierungen in der Kategorie Information und Kultur:

Die Sache mit den Juden (Autentic Production für BR)

Ressentiments gegen Juden sind in Deutschland in den letzten Jahren immer stärker, lauter und aggressiver geworden. Die Statistiken zeigen einen extremen Anstieg antisemitischer Vorfälle. So ist zum Beispiel Berlin mittlerweile die Stadt mit der höchsten Anzahl an solchen Vorkommnissen in ganz Europa geworden. Ob von links oder rechts, unter Muslimen oder einfach nur im ganz normalen Alltag – Juden und jüdische Einrichtungen werden hierzulande immer häufiger angefeindet und auch gewalttätig angegriffen. In dieser Reihe von Richard C. Schneider versuchen Experten und Wissenschaftler sowie Betroffene, die gewollten oder ungewollten Mechanismen des antijüdischen Ressentiments zu erklären. Historische, gesellschaftliche und ideologische Entwicklungen spielen dabei eine wichtige Rolle.