Germanisches Nationalmuseum: Sanierung für 67 Millionen Euro

Die beiden Südgebäude des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg werden bis 2030 geschlossen. Das Architekturbüro David Chipperfield in Berlin wird die beiden Gebäude, in denen unter anderem die Sammlung des 19. Jahrhunderts, Musikinstrumente, Rittersaal und Bauernstuben untergebracht sind, generalsanieren.

Zu viel Licht, Kälte und Hitze

Besonders der denkmalgeschützte Bau des Architekten Sepp Ruf von 1960, in dem die Sammlung des 19. Jahrhunderts unterbracht ist, bereitet Probleme. Durch seine riesige Fassade aus einfachem Glas gelangen zu viel Licht, Hitze oder Kälte ins Gebäude, so Daniel Hess, der Leiter des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg: "Das zu ertüchtigen, also von einer Einscheiben- auf die Dreischeibenverglasung zu kommen, ohne dass das Ganze zu wuchtig, zu massiv wird und die Kantengenauigkeit und Filigranität von Sepp Ruf behält – das können nur wenige Büros."

Leichter zu sanieren ist das Südwestgebäude aus Sandstein im neogotischen Stil von 1900, das Gustav von Betzold erbaut hat. Es wurde nach Bombentreffern im 2. Weltkrieg schlichter wiederaufgebaut. Hier sollen unter anderem im Rittersaal die Deckenmalereien wieder freigelegt werden.