Gefährliche Tiere: Der neue Roman von Alina Herbing

Starke Bilder

Es ist also die Last einer großen moralischen Verantwortung, an der sich die kleine Landkommune in Alinas Herbings Roman abarbeitet. Herbing erzählt davon in starken Bildern. Das Modern des Hauses, das Wuchern der Efeupflanzen, die Kratzspuren der Hunde an den Fensterrahmen – all das hat man beim Lesen vor Augen. Und die Kälte in den Zimmern, in denen die Mädchen in Handschuhen mit abgeschnittenen Fingern Hausaufgaben machen, kann einem fast in die eigenen Knochen kriechen. Herbings Debüt "Niemand ist bei den Kälbern" wurde 2022 von Sabrina Sarabi verfilmt, auch für das neue Buch kann man sich einen Kinoauftritt gut vorstellen.

Tatsächlich seien Bilder sehr wichtig für sie, ihre Geschichten aber entwickele sie eher aus den Figuren heraus, sagt Alina Herbing. Zu Beginn wisse sie gar nicht so genau, was in einem Buch passieren werde, so die Autorin: "Ich versuche dann, zu gucken: Was würden die Figuren tun in den Rahmenbedingungen, die sie haben? Wie verhalten sie sich zueinander? Und was bedeutet das dann eigentlich für den Plot?" Dennoch schreibe sie sich selbst gerne in die Bildlichkeit hinein, die ihre Romanwelten ausmache.

Stadt, Land, Roman

Die beiden Dorfromane von Alina Herbing sind keine literarisierten politischen Statements, dennoch erscheinen sie in einem Kontext, in dem das Stadt-Land-Verhältnis politisch hoch aufgeladen ist. Frage an die Autorin: Hat sie das im Hinterkopf beim Schreiben? Antwort Alina Herbing: Sie sei keine, die von einem bestimmten Thema her schreibe: "Ich möchte auch gar nicht, dass bestimmte Themen einen Text zu stark überlagern. Ich möchte, dass die Figuren und das Setting die Haupt-Antreiber meiner Texte sind – und dass diese Themen dann mitlaufen, so wie sie im Leben von Menschen auch mitlaufen."

Die Szenerie, in die Alina Herbing ihre beiden ersten Romane gesetzt hat, ist ihr selbst sehr vertraut: Wie Madeleine, die Ich-Erzählerin in "Tiere, vor denen man Angst haben muss" ist sie in Lübeck geboren und in einem Dorf in Mecklenburg aufgewachsen. Inzwischen lebt sie schon lange in Berlin. Hat sie auch bereits einen Großstadtroman in Arbeit? "Ich glaube schon, dass der nächste Roman nicht mehr auf dem Land spielen wird", so Herbing. "Aber ich glaube, das habe ich nach 'Niemand ist bei den Kälbern' auch gesagt ...".

"Tiere, vor denen man Angst haben muss" von Alina Herbing ist im Arche Verlag erschienen.