Die Tuba gibt den Ton an: Festival jüdischer Musik in Fürth

Chanukka steht vor der Tür, das jüdische Lichterfest. Natürlich wird da auch viel gesungen. Nur was? - Das fragen sich Laury und Uli in dieser Folge. Den Ursprung eines Liedes verfolgt Uli sogar bis eine Dresdner Zigarettenfabrik. So investigativ war Klassik für Klugscheißer nie. Außerdem geht's um den Klezmer und die Spuren, die er in der Klassik hinterlassen hat. (Grüße gehen raus an Gershwin.) Und schließlich sprechen die beiden mit Tina Frühauf - Professorin an der Columbia University in New York und DIE Expertin in Sachen jüdischer Musik.