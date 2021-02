Fantasy-Epos aus Deutschland: Die Serie "Tribes of Europa"

"Tribes of Europa" zeichnet ein düsteres Was-wäre-wenn-Szenario, das Serienschöpfer Philip Koch nach dem ersten Brexit-Referendum 2016 entwickelt hat: "Das hatte mich so schockiert, da wollte ich eine Serie über das Ende von Europa machen und hatte dann tatsächlich im Grunde auf zwei Seiten genau die Serie, wie sie heute ist, schon zu Papier gebracht und [dem Produzenten] Quirin Berg geschickt. Und er meinte zu mir, Philip, es ist großartig, aber das wird kein deutscher Sender jemals finanzieren."

Bis zur Umsetzung dauerte es ein paar Jahre: Das Konzept lag zunächst bei Koch und der Münchner Produktionsfirma Wiedemann und Berg in der Schublade. Die Chance, eine so ehrgeizige Genre-Geschichte ins deutsche Fernsehen zu bringen, ist bis heute gering. Anders als bei internationalen Streamingdiensten: Netflix, für die Wiedemann und Berg bereits die international erfolgreiche deutsche Mysteryserie "Dark" produziert hatten, war von der Idee zu "Tribes of Europa" angetan. Innerhalb weniger Monate wurde die Serie 2019 entwickelt, Drehbücher geschrieben – und in mehreren Ländern gedreht.

Ein Hit, aber keine gute Serie

Sicher wird "Tribes of Europa" ein neuer internationaler Fantasy-Hit – zum ersten Mal made in Germany. Die vielsprachige Besetzung überzeugt, die Kampfszenen sind gekonnt choreografiert, die europäische Kulisse tourismusfördernd in Szene gesetzt. Überzeugen kann die Serie trotzdem nicht. Denn leider hat sie sehr viele Schwächen.

Obwohl die drei Geschwister einen je eigenen Handlungsstrang haben, passiert in den sechs Folgen der ersten Staffel nicht viel. Sie endet mit einem Cliffhanger, der bei anderen Serien spätestens in der Mitte der Staffel ansteht. Dazu kommt: viele Figuren wirken wie faule Kopien von bekannten Vorbildern und Comic-Klischees. Die Crows sind in ihrer abgrundtiefen Boshaftigkeit beispielsweise so überzeichnet, dass sämtliche Vergehen ihren Schrecken verlieren und gleichzeitig erwartbar sind. Liv von den Origines wiederum könnte ein Klon von Katniss Everdeen aus "Die Tribute von Panem" sein – die Darstellerinnen ähneln einander stark, beide Figuren sind exzellente Bogenschützinnen und pflichtbewusste Schwestern. "Tribes of Europa" heftet nicht sehr subtil unzählige filmische Anspielungen aus Sci-Fi- und Fantasy-Filmen der letzten 30 Jahre aneinander. Erst in den letzten Folgen kommen eigene, spannende Ideen zum Vorschein.