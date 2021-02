Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Highlights der Woche

"Vigil – Die Totenwache" - Grusel um Mitternacht

In der jüdischen Gemeinde in New York wird ein Shomer gesucht, der gerade Verstorbene vor bösen Geistern beschützen soll. Yakov übernimmt die Totenwache und bereut es bald. Denn ein mächtiger Dämon zerrt ihm und uns Zuschauern gewaltig an den Nerven.