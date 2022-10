Ein Vierteljahrhundert für die Kunst: Kunsthaus Kaufbeuren

Als Erfolgsrezept sieht Kunsthaus-Direktor Wilms immer noch den Überraschungseffekt: In den Köpfen vieler, die aus den größeren Städten nach Kaufbeuren kommen, sei es eben immer noch Provinz. "Wenn die zum ersten Mal in das Kunsthaus kommen und dieses Schatzkästchen mit tollen Ausstellungen und wirklich ernsthafter Auseinandersetzung vorfinden, sind viele der auswärtigen Besucher ganz tief beeindruckt."

Kunsthaus als "Leuchtturm" für Kaufbeuren

Der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse spricht beim Kunsthaus Kaufbeuren von einem "Leuchtturm" für seine Stadt. "Es hat eine Strahlkraft weit ins Land hinaus. Es zieht Menschen aus allen Teilen unseres Landes an", sagt Bosse. In Kaufbeuren, am Fuße des Leuchtturms, gebe es aber immer noch Vorbehalte ins Kunsthaus zu gehen. Deshalb spricht sich der Oberbürgermeister, der auch im Stiftungsrat sitzt, dafür aus, das Kunsthaus in Zukunft noch stärker in das kulturelle Leben der Stadt zu integrieren.

400 Bewerber für "Blickfang"-Ausstellung

Bei der aktuellen "Blickfang"-Ausstellung zeigen 35 Künstler aus ganz Deutschland ihre Werke. Darunter sind auch Künstler aus der Region. Sie alle wurden unter 400 Bewerbern ausgewählt. Mit der Ausstellung – die fünfte ihrer Art – will das Kunsthaus eine Plattform bieten für die Präsentation herausragender Positionen der Gegenwartskunst.

Festschrift zum Jubiläum

Bei der Eröffnung der Ausstellung präsentiert Kunsthaus-Direktor Jan T. Wilms auch die neue Festschrift zu 25 Jahren Kunsthaus Kaufbeuren. Darin hat er die Entwicklung des Hauses mit seinen 90 Ausstellungen unter fünf Direktorinnen und Direktoren dokumentiert.

Aus der anfangs in der Szene skeptisch beäugten "Provinz-Kunsthalle" wurde in zweieinhalb Jahrzehnten trotz kleinem Budget ein renommiertes Ausstellungshaus. "Das ist ein Beweis, dass hohe Kunst, bildende Kunst und Kultur nicht nur in den urbanen großen Metropolen stattfindet, sondern auch hier im Allgäu", sagt Kunsthausleiter Wilms. "Und zwar in einer Qualität, die sich auch wirklich sehen lassen kann."