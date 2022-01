Ein Grund zum Feiern: 30 Jahre Thilo Wolf Big Band

30 Jahre Thilo Wolf Big Band – das ist ein Grund zum Feiern. Im Fürther Stadttheater gibt die Band heute und morgen ein großes Jubiläumskonzert, zu dem Bandleader Thilo Wolf Freunde und Wegbegleiter eingeladen hat. Den Sänger und Gitarrist Torsten Goods zum Beispiel: Er hat bereits mit zahlreichen Stars der Jazz-Szene zusammengespielt, wie etwa Till Brönner, New York Voices oder Nils Landgren. Auch ist Goods Gitarrist und musikalischer Leiter in der Band von Sarah Connor. Mit Thilo Wolf verbindet ihn eine alte Freundschaft.

Neue Arrangements, extra fürs Jubiläumskonzert

Mit dabei sind außerdem die Vibrafonisten Izabella Effenberg und Florian Bührich. Auch zwei Pianisten-Kollegen von Thilo Wolf werden erstmals mit der Band solistisch agieren: Jo Barnikel und Klaus Schapfl. Thilo Wolf verspricht auf seiner Internetseite jede Menge neuer Arrangements, die eigens für diesen Abend und die Künstler geschrieben wurden. Somit gebe es in dem Konzert "lauter kleine Premieren, die aufhorchen lassen und die sicher Freude bereiten werden".

Thilo Wolf Big Band häufig Gast in Fernsehshows

Die 1992 gegründete Thilo Wolf Big Band spielte als Fernsehorchester der ARD in zahlreichen Sendungen, zum Beispiel der Michael-Schanze-Show, Lieder sind mein Leben und Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Auch den Bayerischen Filmpreis, den Bayerischen Fernsehpreis und die alljährliche Sternstundengala des Bayerischen Fernsehens begleiten Thilo Wolf und seine Band musikalisch. Zudem ist Thilo Wolf als musikalischer Leiter von Produktionen am Fürther Stadttheater tätig. Erst im Oktober wurde sein Swingmusical "The Famous Door On Swing Street" mit dem Deutschen Musical Theater Preis ausgezeichnet.

Jubiläumskonzerte im Fürther Stadttheater sind ausverkauft

Der Jazzmusiker Thilo Wolf wurde 1967 in Fürth geboren. Er ist Bandleader, Pianist, Komponist und Arrangeur. Beide Konzerte zum 30. Geburtstag der Thilo Wolf Big Band im Stadttheater Fürth sind bereits ausverkauft.