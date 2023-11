Drehbuch-Schreiben leicht gemacht? KI verändert die Filmwelt

Münchner Filmseminare loten Stärken und Schwächen der KI aus

Genau dazu bietet die "Münchner Filmwerkstatt" Kurse an. Hier treffen sich Interessierte, um mit Seminarleiter Martin Thau ChatGPT daraufhin abzuklopfen, ob sich damit Skript-Ideen unterstützen lassen. Dabei stößt ChatGPT auch an Grenzen, wie Thau erläutert: "Was nicht klappt, bis jetzt: Die Dialoge sind schwierig. Weil die nicht richtig versteht, also nur zu Hälfte versteht, was Subtext ist. Die Menschen sagen ja nicht direkt, was sie wollen, sondern sie machen oft Umwege und sind indirekt. Oder es stehen Sachen zwischen den Zeilen." Eine Kursteilnehmerin ergänzt: "Das ist eine Software, die Märchen erzählt. Die erzählt leidenschaftlich Märchen. In dem Moment, wenn es um Fakten geht, wirkliche reale Fakten, braucht es den Mensch, der das nachprüft, nachrecherchiert. Denn das kann ChatGPT nicht."

Aus Experimentierfreude wurden auch Kurzfilme produziert, mit ChatGPT als alleinigem Autor. Zum Beispiel eine Endzeit-Geschichte. Von der KI verfasst, von Menschen gespielt – und vom Profi Sebastian Niemann mit Naserümpfen beurteilt: "Also, um ehrlich zu sein: Der Dialog ist echt schlecht."

Niemann weiß: Ein fertiges, raffiniertes Drehbuch kann die KI noch nicht ausspucken. Aber sie kann der Inspiration dienen. "Damit spiel ich manchmal rum, wenn ich jetzt ein kurzes Konzept geschrieben habe, dass ich das dann mal reingebe und frage: Wo siehst du noch Fragen oder Schwächen? Und manchmal kommen da natürlich absurde Fragen und Punkte, so Sachen, die man als normaler Mensch als völlig gesetzt nehmen würde. Hin und wieder kommt aber auch eine Frage, die man sich wirklich stellen kann."

Das KI-Thema ist allgegenwärtig. Und zu glauben, die wahre Kunst mit ihren emotionalen Momenten in Filmen und Serien wird immer nur der Mensch erschaffen, könnte ein Irrglaube sein. Die künstliche Intelligenz wird weiter fortschreiten – offen ist nur: Wie gehen wir damit um? Noch einmal Sebastian Niemann: "Die Frage ist: Sollte man wirklich mit Angst in die Zukunft gehen oder sollte man einfach von Tag zu Tag gucken: Hey, was kann ich heute Cooles kreieren mit den Werkzeugen, die ich gerade zur Verfügung hab."