"Die Zweiflers": Alltäglicher Wahnsinn im Familienleben

Clash der Identitäten und Ansprüche

Diese Konstellation hätte das Zeug zu einem turbulenten Feel-Good-Familien-Movie wie "Monsieur Claude und seine Töchter", geht es auch hier um das Zusammenprallen verschiedener Identitäten, tiefer Vorurteile und Ansprüche. Doch hier handelt es sich nicht um eine französische, sondern um eine jüdische Familie mitsamt krass übergriffiger, exaltierter Mutter und einer durch die Schoah tief verunsicherten Großmutter – und um das Leben dieser jüdischen Familie im Land der Täter.

Das kleine Wunder der "Zweiflers" - wenigstens in der ersten der sechs Folgen - ist, dass die Serienmacher die mit dieser komplizierten, oder wie manche sagen neurotischen Konstellation - Leben der Juden in Deutschland - einhergehenden Klischees und Peinlichkeiten mit viel Witz und Humor umschiffen. Oder genauer gesagt: Viele Klischees - wie etwa die sagenumwobene jüdische Mutter, die Angst vor der nicht jüdischen Schwiegertochter, der Schickse, hat - aufrufen, um sie dann mit der ganzen Wucht der Lebendigkeit der Figuren zu brechen. In dem Bruch tut sich das Universale der Figuren auf, wir alle - ob Jude, Muslim oder Christ - kennen, was bei den Zweiflers los ist und sie bewegt.

Die bestechende Lebendigkeit, die diese Figuren haben, speist sich auch aus ihrer Sperrigkeit, ja zuweilen Fremdheit: Die Großeltern sprechen nur Jiddisch mit ihren Lieben, und Samuel und Saba bleiben beim Englischen - das wird untertitelt in der Serie, damit der Zuschauer das Gesagte versteht. Gefällig gemacht, eingedeutscht wird es nicht.

Dialoge wie ein Blitz

Kurze Alltagsdialoge, die es in sich haben und augenblicklich Licht in die Geschichte bringen, kennzeichnen diese so sehenswerte wie unterhaltsame ARD-Serie: "Du weißt, du kannst die Pillen auch hier kriegen. Du musst sie dir nicht von Dana aus Israel schicken lassen", sagt Samuel, der seiner 85-jährigen Großmutter hilft, die Pillen zu sortieren. Im Nu erkennen die Zuschauenden, was in vielen deutschen Filmen, die jüdisches Leben thematisieren, umständlich und ja, mit Verlaub, etwas krampfig erzählt wird: Dass die betagte Großmutter zwar die Schoah überlebt hat, aber noch immer davon gezeichnet ist: Etwas paranoid traut Großmutter Zweifler weder der Pharmaindustrie noch den Pflegekräften in ihrer Frankfurter Heimat über den Weg.

Internationales Filmteam

Dieser geschickte Umgang mit den zusammenprallenden Identitäten und dem Leben der Minderheiten in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist gewiss auch dem internationalen Filmteam zu verdanken, das dem Ganzen die Handschrift verpasst hat: Regie führte Anja Marquardt, eine Regisseurin die schon lange zwischen Berlin und USA pendelt, zusammen mit der vietnamesisch-deutschen Filmemacherin Clara Zoe My-LinH von Armin. Produziert hat die Serie der im deutsch-jüdischen Milieu heimische David Hadda. "Die Zweiflers" wurde bei den „Canneseries“ als beste Serie ausgezeichnet.